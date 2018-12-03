Doğu'nun en büyük alışveriş merkezinde eylem

Diyarbakır’da bulunan ve Doğu ve Güneydoğu’nun en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Ceylan Karavil Park AVM’de 61 esnaf yüksek kira artışları nedeniyle saat 10.00'dan saat 12.00'ye kadar iş yerlerini açmadı.



Sputnik’ten Sertaç Kayar’ın haberine göre; Yüksek kira artışlarına tepki gösteren esnaf ve bazı firma sahipleri saat 10.00’dan saat 12.00’ye kadar iş yerlerini açmadı. 61 iş yerinin kepenk indirdiği AVM’de esnaflar açıklama yaparak taleplerini dile getirdi.

AVM önünde toplanan esnaflar adına açıklama yapan Ferat Mehmetoğlu “Tüm Türkiye’de koca şirketler bir bir konkordato ilan ettiği bugünlerde bizler Doğu ve Güneydoğu’nun en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM kiracıları olarak yaşanılan bu ekonomik krizde ayakta kalmaya çaba gösteren ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışan firma ve kurumlarız. Malumunuz piyasa değerlerinde yaşanılan çalkantılar bizleri de etkilemekte ve düşen alım gücünden dolayı ticaret hacmimiz giderlerimizi karşılamamaktadır. Böyle devasa bir yapıda bile ne yazık ki kepenk kapatmak zorunda olan firmalar oldu” dedi.

‘KİRA ARTTIRIM ORANI YÜZDE 50’Yİ AŞIYOR’

Kira artışlarına tepki gösteren Mehmetoğlu şöyle devam etti: “geçen yıldan bugüne düşen ekonomi ve alışveriş oranlarına rağmen, kepenk kapatan ve bir bir boşalan dükkanlara rağmen Ceylan Karavil Park AVM yönetim ve sermaye sahipleri kira artışlarından geri kalmamış periyodik kira artışlarına devam etmişlerdir. Yönetici ve sermaye sahipleriyle yaptığımız tüm görüşmeler olumsuz sonuçlanmış ve bu konuda dikkate alınmadığımız gibi yeni kira artırımları da gerçekleşmektedir. Geçen yıldan şuana kadar sabit olan dolar kuru 2.25 TL’den 2.50 — 2.75 ve son olarak 3 TL’ye sabitlenmiştir. Son olarak yılbaşı itibariyle 3.75 TL yapılmak istenmektedir. Bu gibi kira artırım oranları yüzdelik dilimde kira artışı olarak yüzde 50’yi aşmaktadır. Bu esnaf ve firmaların dayanabileceği bir miktar değildir. Konu ile ilgili taleplerimiz olsa da yönetim tarafından verilen sonuçlar beyhude olmuştur.”

‘BAŞKA ALTERNATİFİMİZ KALMADI’

“Bu eylemimizin yegane amacı ekonomiye devamlılığın sağlanmasıdır” diyen Mehmetoğlu “Aldığımız kararlar doğrultusunda bugün 2 saatlik kepenk açmama eylemi gerçekleştirip, hem AVM yönetimine hem de sermaye sahiplerine aşırı kira artışlarının durdurulmasını talep edip, var olan durumda esnaf ve firmalarımızın kepenk kapatma seviyesine gelmesine engel olmak amacındadır. Zira söz konusu esnaf ve firmaların kepenklerini tamamıyla kapatması hem Diyarbakır ekonomisine hem de ülke ekonomisine zarar verecektir. Ancak bilinmelidir ki esnaf ve firmalar söz konusu kiraları ödeyemedikleri için başka alternatifleri kalmamıştır. Bizler tamamen hukuksal olan haklarımızı korumak ve ekonominin canlılığının devamı için AVM yönetimi ve sermaye sahiplerinin taleplerimize karşılık verinceye kadar bu eylemlerimizi periyodik olarak sürdürmeyi planlamaktayız” şeklinde konuştu.