''Doktor hastaların odasında duş aldı'' iddiasında flaş gelişme

İstanbul’da bir hastanede tedavi gören iki kız kardeşin kaldığı odaya giren doktor, banyo yapıp sakal tıraşı oldu. Ailenin iddiası hastane koridorlarını da karıştırdı. Sağlık kurumunun yetkililerine tepki gösteren baba fenalaşıp bayıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.



Showhaber'in haberine göre, İstanbul’da iki kız kardeş hastanede tedavi görüyordu. Bir sabah uyandıklarında ise karşılarında hiç tanımadıkları bir doktor vardı.

KIZLARIN ODASINA GİRDİ

Kızların iddiasına göre, doktor banyoyu kullanıp, tıraş oldu. Sağlık kurumunun yönetime tepki gösteren kız kardeşlerin babası ise olaya ‘skandal’ diyerek tepki gösterdi.

“BU OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM”

Ailenin iddiası hastane koridorlarını da karıştırdı. Güvenliklerle kavga eden baba, “Genç kızların odasına bir doktorun girip de banyo yapması ibret verici bir şey. Asla bu olayın peşini bırakmayacağım” dedi.

Sağlık kurumunun yetkililerine tepki gösteren baba fenalaşıp bayıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Medyada 14.2.2018 tarihinde yer alan 'Doktor Kızlarımın Odasında Nasıl Duş Alır' başlıklı haberler üzerine hastane başhekimliğince; olayın vuku bulduğu yerin kamera kayıtları izlenmiş olup, konuya yönelik Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nce inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur." denildi.