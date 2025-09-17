Doktora akılalmaz şiddet! Hasta yakını ortalığı savaş yerine çevirdi

  1. Anasayfa
Mardin'in Artuklu ilçesinde görev yapan aile hekimi, hasta yakını tarafından darp edildi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artukbey Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimliği biriminde görevli Dr. B.Ş.'in odasına, annesi için kan veren bir kişinin yakını geldi.

Tahlil sonuçlarını öğrenmek isteyen hasta yakınına, merkezin A sınıfı olması nedeniyle önce tıbbi sekreterden sıra alması gerektiği hatırlatıldı.

Bunun üzerine öfkelenen hasta yakını, hakaret ve küfür ederek merkezden ayrıldı.

Bir süre sonra tekrar geri dönen kişi, Dr. B.Ş.'e saldırarak darp etti.

Yaralanan hekim, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dr. B.Ş.'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

