Doktora ölüm tehdidi: ''Şehri terk et, katil edersin beni!''

Trabzon'da aile hekimi olarak görev yapan Yılmaz Babutcu, kendisine gelen tehdidi paylaşarak yetkili isimlere seslendi.

Babutcu'nun paylaştığı videoda babasını kaybeden bir kişinin Babutcu'yu suçladığı ve kendisine Trabzon'u terk etmesini için 1 hafta 'süre verdiği' görülüyor.

"Ölümle tehdit ediliyorum, hastalarımız için gece gündüz teyakkuzda iken karşılığı bu olmamalı..bu şartlarda nasıl hizmet vereceğiz" mesajını paylaşan Babutcu gönderisine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Türk Tabipler Birliği'ni, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi etiketledi.