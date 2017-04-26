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  1. 26 Nisan 2017 23:17

Doktordan skandal paylaşım !

Ameliyattaki bir hastanın fotoğraflarını paylaşan doktor hastanın cinsel yönelimiyle alay edince eleştiri yağmuruna tutuldu

Doktordan skandal paylaşım !
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Ameliyattaki bir hastanın fotoğrafını paylaşıp cinsel yönelimleri ile alay ettiği iddia edilen doktor sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ameliyattaki bir hastasının fotoğraflarını Facebook'ta paylaşıp cinsel kimliği ile dalga geçtiği iddi edilen doktor İ.A.T. sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Ameliyatla rektumundan bira şişesi çıkarılan bir hastaya ait görüntüleri paylaaşan doktor eleştiriler üzerine görüntülerin kendisinin bir hastasına ait olmadığını öne sürdü. Doktorun bu savunması da tepkileri dindirmedi.

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