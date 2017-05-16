Doktorlara FETÖ operasyonu !

Adıyaman'da FETÖ'ye yönelik operasyonda doktorlar ve akademisyenlerin bulunduğu 33 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sağlık yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla aralarında diyetisyen, başhekim yardımcısı ve doktorların da olduğu 33 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.