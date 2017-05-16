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  3. 16 Mayıs 2017 00:24

Doktorlara FETÖ operasyonu !

Adıyaman'da FETÖ'ye yapılan operasyonda 33 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Doktorlara FETÖ operasyonu !
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Adıyaman'da FETÖ'ye yönelik operasyonda doktorlar ve akademisyenlerin bulunduğu 33 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün  sağlık yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla aralarında diyetisyen, başhekim  yardımcısı ve doktorların da olduğu 33 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı  çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

AA

doktor , gözaltı , fetö