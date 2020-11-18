  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Kasım 2020 10:25

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ameliyatlar durduruldu

Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs yoğunluğu nedeniyle tüm ameliyatlar durduruldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ameliyatlar durduruldu
A+ A-

Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşan yoğunluktan dolayı 18 Kasım sabahından itibaren acil travma vakaları ve onkoloji hastaları dışındaki tüm ameliyatların durdurulduğu açıklandı.

Başhekim Vekili Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü imzasıyla yayınlanan kararda şu ifadeler kullanıldı:

”Hastanemizde devam etmekte olan Covid-19 pandemisi nedeniyle 18.11.2020 tarihinden itibaren elektif ameliyatların ertelenmesi, sadece acil ve onkoloji hastaları için ameliyatların planlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim”

ameliyat , virüs , tedbir , maske , salgın , coronavirüs , normalleşme , ölümcül virüs , pandemi , koronavirüs , corona , covid , korona , covid-19 , kovid , kovid-19 , sosyal mesafe , HABERDokuz Eylül Üniversitesi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM