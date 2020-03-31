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  3. 31 Mart 2020 08:28

Dolandırıcılar internetten 20 TL'ye ''koronavirüs duası'' satıyorlar!

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bir internet sitesinde 20 TL'ye 'korunma duası' satıldığı ortaya çıktı.

Dolandırıcılar internetten 20 TL'ye ''koronavirüs duası'' satıyorlar!
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İnternette yayın yapan bir internet sitesinde 20 liraya 'koronavirüs duası' satıldığı görüldü.

Söz konusu internet sitesinde, satılan dua için şu açıklama yer alıyor:

"Bağışın kadar virüsten korun ve sevdiklerin de korunsun! Corona Virüsü ülkemizde de görülmeye başlandı. Eğer korunmak ve aileni korumak istiyorsan bu duaya ihtiyacın var. Ne kadar çok bağış seni o kadar korur ve diğer hastalıklardan da arındırır."

Aynı sitede ayrıca 'Cinsel performans artırma duası, İş bulma duası, Araba sahibi olma duası, Bel ağrısı duası, Beladan kurtulma duası, Borçtan kurtulma duası ve Cennete girme duası' gibi duaların da 'satıldığı' görülüyor.
 
 

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dua , Satış , Koronavirüs , Kovid-19
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