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  3. 13 Kasım 2018 14:25

Dolandırıcılardan inanılmaz taktik

Adapazarı'nda bir vatandaşın kredi kartı bilgilerini kopyalayan dolandırıcıların, başkalarının faturularını bu kartla ödeyip ''Yanlışlık faturanıza ödedik'' diyerek para aldığı ortaya çıktı.

Dolandırıcılardan inanılmaz taktik
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Adapazarı'nda, Mesut Sarıgül'ün (32) kredi kartı bilgilerini kopyalayan dolandırıcıların, başkalarının faturalarını ödedikten sonra bu kişileri arayıp, "Yanlışlıkla faturanızı ödedik" diyerek, para aldıkları ortaya çıktı. Bankadan cep telefonuna gönderilen mesajla şok yaşayan Sarıgül, dolandırıcılar hakkında şikayette bulundu.

Adapazarı'da oturan Mesut Sarıgül, kredi kartından başkalarına ait faturaların ödendiğini cep telefonuna gelen mesajla öğrenince büyük şok yaşadı. Sarıgül, polise giderek, dolandırıcılarla ilgili şikayette bulundu. Yapılan bir ödemeyi son anda iptal ettirdiğini belirten Sarıgül, "Bizim bilgimiz dışında kartımızı kullanmışlar. Borç mesajı geldi, biz de kontrol ettik. Kartımızın detaylarına baktık ve bir bakiyenin kullanıldığını gördük. Bunun hakkında suç duyurusunda bulunduk, bankaya da karakola da. 350 lira kullanmışlar, haricinde 10'ar gün arayla 400'er lira çekmeye çalıştılar ve biz bunu iptal ettik. Kartımızı ya bir ATM'den ya da bir marketten kopyalamışlar. Çünkü başka türlü kopyalama olanakları yok. Kartımızdan kullandıkları sistemle farklı kullanıcıların telefon faturalarını ödemişler. Yüksek miktarda kullanan telefon kullanıcılarının faturalarını ödeyerek, kredi kartındaki parayı nakde çevirmişler. Polis araştırıyor" diye konuştu. 

Mesut Sarıgül, dolandırıcıların uyguladığı yöntemi ise şöyle anlattı:
"Kartımıza bir borç geldi. Biz de doğal olarak baktığımızda farklı bir numaranın borcunun ödendiğini gördük. Bu kişiyi aradım, jandarma emekli albay çıktı. Kredi kartı ile borcun ödendiğini söyleyerek, 'Paramızı iade eder misiniz?' diyerek, hesap numarası atmışlar. O da geri göndermiş. Kişi de mağdur, biz de mağdur. Parayı bu şekilde nakde çeviriyorlar. Yüksek tutarlı telefon numaralarını seçiyorlar. Kredi kartı kullanan herkes dikkatli olsun, en azından 2- 3 günde bir hesap hareket dökümüne baksın. Ne gitmiş ne gelmiş, buna baksınlar. Ufak ufak alıyorlar anlaşılmıyor."

DHA

kredi kartı , dolandırıcı
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