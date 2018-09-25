Dolandırıcıların son hedefi ünlü gazeteci oldu

Ünlü gazeteci Fuat Kozluklu, ekran dolandırıcılarının hedefi oldu. Dolandırıcılar, Kozluklu'nun haber sunduğu bir görseli çalarak kendi reklamların yaparken, deneyimli gazeteci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konuyla ilgili hukuki işlemin başlatıldığını belirtti.

Kozluklu paylaşımında, “Dolandırıcılar iş başında! Böyle bir aldatmacanın haberini sunmadım. Uzaktan yakından bu iblislerle alakam ve ilişkim yok. Herhangi bir yayınımdan ekran görüntüsü alıp sosyal medyadan sözde şifa satan sahtekârlara kanmayın. Mağdur olmayın. Dün akşam üzeri bir izleyicimizin Hamit Kaan Arca'nın @hkaayf haberdar ettiği bu yöntemle halkı kandıranlar için hukuki işlem başlatıldı. Facebook'ta bu sahtekarlığı yapan ahlaksız ve de vicdansız yaratıklar yorum bölümünü de kapalı tutuyorlar” ifadelerini kullandı.