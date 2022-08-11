Dolandırıcılık iddiası sonrası Deterjan Pazarı'nın patronundan ilk açıklama

Ankara'da ham maddesini sattıkları insanların yapacağı banyo toplarını 3 katı fiyatla geri alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Deterjan Pazarı firmasının sahibi Süleyman Kocabaş'tan ilk açıklama geldi.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren “Deterjan Pazarı” firması, banyo topu yapmaları için ham madde sattığı kişilere ürünlerini 3 katı fiyatla geri alma vaadinde bulundu.

Ünlü oyuncularla reklam çekimi yaparak tanıtım yapan firma, internet sitesi üzerinden de müşteri bulup, satış yaptı. Bir süredir taahhütlerini yerine getiremeyen firmanın internet sitesi kapandı. Firma sahibi Süleyman Kocabaş’ın da ortadan kaybolduğu ileri sürüldü. Yaklaşık 40 bin kişinin toplam 500 milyon TL civarında dolandırıldığı iddia edildi.

Bunun üzerine sisteme üye olan vatandaşlar dün panikle ilçede bulunan firmaya ait fabrika önünde toplandı. Yaklaşık 200 kişi, 2 aydır firmaya sattıkları ürünlerin parasını alamadıklarını söyledi. Öte yandan çok sayıda kişi Süleyman Kocabaş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyuruları üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Süleyman Kocabaş ise sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak hakkındaki iddialarla ilgili açıklamada bulundu. Kocabaş, ülkeyi terk etmediğini belirterek, şunları söyledi:

– Deterjan.com benim bedenim ancak mezara giderse yok olur. Biz her zaman şirketin başındaydık, bundan sonra da sürekli başında olacağız. Halka yaptırdığımız işten çok daha yüksek kapasitede fabrika kurdum ve 280 kişiyi istihdam ettim. Şu an itibarıyla üzerimizde çok ciddi baskı var. Özellikle belirli bir grup bazı organizasyonları yapıp sürekli haberler çıkartarak sürekli sorun oluşturuyor.

– Ben pazartesi günü yüklü miktarda para alıp, ödemelere başlayacakken, bu çıkan haberler yüzünden bütün kapılar kapandı. Ben iki aydır hiçbir şey satamıyorum. Ödemelerle ilgili bizim önümüzdeki sürece ertelememiz gerekiyor. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ben yarından itibaren şirketimi normal faaliyetine devam ettireceğim. İşimize devam edeceğiz. Ürün getirenlerin ürünlerini teslim alacağız. Yarın sabah ‘Bismillah’ deyip işime başlayacağım. Ödeme alamayan kişilerin, şirketin kapanma durumu olursa hiçbir şekilde almayacaklarını düşünerek hareket etmelerini istiyorum.

Kocabaş, belirli bir grubun 100 kişiyi organize edip halkı dolandırdıklarını ileri sürdüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

– Bunu yaptığımızı düşünelim. Şirket kapanırsa ödeme yapamayacağımı düşünmenizi istiyorum. Bizimle çalışan herkesi mantıklı olmaya davet ediyorum. Ödemenin gecikmesinin ana sebebi iki aydır bu olaylar yüzünden iş yapamamak. Aynı zamanda finansal olarak organize etmiş olduğum nakit döngüsünü yapamamaktan kaynaklı. Ben bir firma ile anlaşma yaptım. Ama bu olaylar yüzünden iptal edildi. Bu olaylar sürdükçe işimi yapamıyorum. Yarın işe başlayacağım. Ödemeleri yakın zamanda yapamam. Çünkü para kaynaklarımız kesildi. Hiçbir banka bizimle çalışmak istemedi. Ben yeniden satış moduna döneceğim.

– Beklemeyenler için yapacağım bir şey yok. Ödemelerle ilgili 3 aylık bir süreç istiyoruz. Bekleyen bekleyecek, beklemeyenle de artık hır-gür edeceğiz, yapacak bir şey yok. Mantıklı davranalım. Herkes kendinde hata arasın. (DHA)