Dolandırılan Romanlar isyan etti !

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yüksek kar marjı ile kandırılarak yaklaşık 100 milyon TL dolandırıldıklarını iddia eden Romanlar eylem yaptı. Eyleme katılan Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği Başkanı Emin Karameşe, bu olayın Örnekköy’le sınırlı olmadığını söyledi.

İddialara göre, Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde yaşayan A.Y. (25) ve R.A., mahalledeki insanları dolandırmak için akıl almaz bir yöntem kullandı. Çevresinden ve yakınından yüklü miktarda paralar alan A.Y., aldığı paraları daha sonra fazlasıyla iade etti. İddialara göre bazı kişilerden 20 bin, 100 bin, 300 bine kadar para alan A.Y., insanların güvenini kazanmak için bu oyunu uzun müddet sürdürdü. A.Y. ve R.A., mahallelinin güvenini kazandıktan sonra yaklaşık 600 aileden topladıkları 100 milyon TL ile kayıplara karıştı. Evini, arabasını satıp parasını A.Y. ve R.A.'ya veren Roman vatandaşlar, mahallede bir araya gelerek mağduriyetlerini dile getirdi.

“600 aile dolandırıldı”

Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği Başkanı Emin Karameşe, mahallelinin mağduriyetlerini dile getirerek, bu olayın Örnekköy’le sınırlı olmadığını söyledi. A.Y.’nin mahalle halkını yüksek kar marjıyla kandırıp mahallenin arabalarını, evlerini aldığını söyleyen Karameşe, “İnsanlara yüksek kar marjıyla paralarınızı çalıştıracak bir sistem buldum, bu sistem içerisinde yüksek kar marjıyla paranızı geri alacaksınız deyip onları kandırdı. Ama geri dönüşü olmadı. İnsanlar bunun için evlerini, arabalarını, paralarını verdi. Her yere başvurmamıza rağmen hiçbir sonuç elde edemedik. İnsanlar o kadar çok mağdur ki artık evine yiyecek ekmek bile bulamıyorlar. 100-150 milyon TL’ye yakın bir kaybımız var. Olay sadece Örnekköy olayı değil. Örnekköy halkı genellikle dışarıdan İzmir’e göç etmiş halk. Bu halk eşinden, dostundan, akrabasından para toplayarak, borç alarak bu sistemin içine girdi. En azından ben kazanacağım, bu işte para var deyip eşini-dostunu bu sisteme katan insanlar da var. Şu anki mağduriyet Ege Bölgesi'ni de aldı. Toplam 600 dolandırılan aile olduğunu tahmin ediyoruz. Bu 600 ailenin içerisinde en az 60 ailenin evi gitti ve borç alanlar da borçlarını ödemek için evlerini satmak durumunda kalacak” dedi.

“300 bin TL dolandırıldım”

Mahalleyi dolandıran A.Y.’nin komşusu olduğunu ve yaklaşık 300 bin TL dolandırıldığını iddia eden mahalle sakini Gökhan Etkatmış ise, yetkililerden yardım istedi. A.Y.’nin mahallede yaşadığını söyleyen Etkatmış, “Kıbrıs’ta bir şirket var, o şirkete kendisinin dahil olduğunu söyledi. Daha sonra bizlere sizi de oraya katayım, şirketten yüzde 20’lik bir kar gelirinin olduğunu söyledi. Bizde buna inandık. Önce 3-5 kişi başladık bu işe. Daha sonra kimlikleri toplayıp fotokopilerini alarak bizleri o şirkete üye yaptığını söyledi. Çoğu kişiye kendini müteahhit olarak tanıttı. Şimdi sadece buradaki insanlar mağdur değil, bunların akrabaları, dostları da var. Ben 300 bin TL dolandırıldım. Dışarıdan alacaklı olanlar da buraya, mahalleye baskı yapıyor. Çıkan kavgada 2-3 kişi yaralandı. Mahallemizin insanı olduğu için inandık. Dışarıdan gelecek insana kanacak halimiz yok. İlk üç ay bana dönüş yaptı ama tabi gelir güzel diye geri verdik paraları. Verdiklerinin de hepsini geri aldı. Bu şekilde zaten vermeseydi güven sağlayamazdı. Devlet büyüklerimize sesleniyoruz, lütfen bunun üstünde durulsun” diyerek yardım istedi