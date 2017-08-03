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  3. 03 Ağustos 2017 17:32

Dolandırılmaktan polis kurtardı !

Zonguldak'ta 58 yaşındaki Ziya Türköz, telefonda kendini savcı olarak tanıtan kişinin hesabına 15 bin lira yatırmak üzereyken son anda engellendi.

Dolandırılmaktan polis kurtardı !
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Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde 58 yaşındaki Ziya Türköz, telefonda kendisini savcı olarak tanıtan kişinin hesabına 15 bin lira yatırmak üzereyken polis tarafından son anda engellendi.

Şehler Köyü'nde yaşayan emekli Ziya Türköz'ü cep telefonundan arayan kimliği belirsiz kişi, kendisini savcı olarak tanıtıp banka hesaplarının ve kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, bu kişileri yakalamak için para istedi. Türköz'ün otomatik para çekme makinesi önünde sürekli telefonda konuştuğunu görenler, şüphelenerek polise haber erdi. Gelen polis ekibi, biriktirdiği 15 bin lirasını dolandırıcının verdiği hesaba aktarmak üzere olan Türköz'ü engelledi. Polisin 'Dolandırılıyorsunuz' uyarısına inanmakta güçlük çeken Türköz, yaşadığı şokun ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 15 bin lirasıyla fotoğraf çektiren Türköz, polis memurlarına teşekkür etti.

DHA

para , polis , zonguldak
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