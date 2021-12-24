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Dolar 11 TL'nin altını gördü: İşte piyasalarda son durum

Dolar 11 TL'nin altını gördü: İşte piyasalarda son durum

Haftalarca Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran dövize karşı pazartesi günün açıklanan döviz kuru korumalı Türk Lirası mevduatı tedbiri sonrasında sert bir düşüş yaşanmıştı. Piyasalar yine kritik seviyelerde yatay seyirde... İşte piyasalarda son durum...

Türk Lirası karşısında her gün yeni bir rekor kıran döviz kuruna dur diyebilmek için açıklanan döviz kuru korumalı Türk Lirası mevduatı ürünüyle sakinleyen ve rekor üstüne rekor kırarken geri çekilen döviz kurundaki yatay seyir devam ediyor.

Hatırlanacağı gibi Dolar, 20 Aralık günü rekor kırarak 18.40 bandına çıkmıştı. Aynı şekilde Euro da 20.79 TL'ye kadar yükselmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün katıldığı bir TV programında kurlardaki dalgalanma ile ilgili olarak "Finansal istikrarı üç günde, Cumhurbaşkanımızın manifestosuyla sağladık. Düne kadar yüksek faiz kesin çözümüdür diyenlere de tokat gibi bir cevap oldu. Pazartesi akşamına kadar olan bir köpüktü, köpük gidiyor. Optimal noktaya kendisi ulaşacak" ifadelerini kullandı.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 10,8860  TL'den, Euro 12,5536 TL'den, Sterlin ise 14,83 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 11,3540 lira, avronun satış fiyatı ise 12,8410 lira olmuştu.

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat hesapları için kur rakamını her gün açıklıyor. Bugün için geçerli olan kur dolar için 11,6738 olarak açıklandı. Dün dolar kuru alış seviyesi 11.6399 TL olarak duyurulmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.808 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 641/691, çeyrek altın 1.033/1.135 ve Cumhuriyet altını da 4.502/4.624 TL alış/satış fiyatıyla işlem görürken, gümüş de 8,65TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 50 bin 913 dolardan, Ethereum ise 4 bin 72 dolardan fiyatlanıyor.

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