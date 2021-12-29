  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar 12 TL'yi, gram altın 700 TL'yi aştı

Dolar 12 TL'yi, gram altın 700 TL'yi aştı

Dolar 12 TL'yi, gram altın 700 TL'yi aştı

2021'in son çeyreğinde Cumhuriyet tarihinin rekorlarını üst üstü kıran döviz ve altın Türk Lirası'na teşvik paketiyle geri çekilmişt. Ancak döviz ve altın yeniden kritik seviyeye doğru ilerliyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın ve gümüşte son durum...

Döviz kuru korumalı TL mevduat hesabı dopingiyle hızla geri çekilen piyasalar yeniden kritik seviyede.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yeni varyantlarının ortaya çıkması, varyantlara ilişkin olarak gelişmelerin ne olacağının belirsiz olması, Fed'in faiz artırma ihtimalinin yükselişe geçmesi ve küresel ekonomilerdeki enflasyon sorunu altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat başta olmak üzere TL'ye teşvik için alınan önlemlerin etkisiyle geçen hafta dolar 18,36 liradan 10,63 liraya kadar gerilemişti. Ancak piyasalar yeni güne yine yükselişle başladı.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 12,11 TL'den, Euro 13,69 TL'den, Sterlin ise 16,28 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 11,8270 lira, avronun satış fiyatı ise 13,3790 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.806 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 692/704, çeyrek altın 1.125/1.152, Cumhuriyet altını ise 4.637/4.703 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 8,97 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında Bitcoin 47 bin 832 dolardan, Ethereum ise 3 bin 796 dolardan fiyatlanıyor.

İran’ın yüksek enerji tüketimine neden olmasıyla Bitcoin madenciliğine yasak koyması kripto paralardaki düşüşü tetikledi. 

Altın hesabını TL'ye çevirenler için ''altın kuru korumalı TL mevduat'' sistemi başladıAltın hesabını TL'ye çevirenler için ''altın kuru korumalı TL mevduat'' sistemi başladıEkonomi

''Yastık altı'' altın için altın Değerleme Sistemi geliyor

Yastık altı birikimin ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni teşviklerle ilgili çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı.

Yeni yılın ilk haftasında tamamlanması beklenen 'yastık altı' altınlarla ilgili yeni düzenlemeyle vatandaşlara altınlarını banka hesaplarına aktarma, dilediğinde fiziki altın ya da nakit olarak çekme fırsatı sunulacak. İsteyen altınlarını o günkü değer üzerinden Türk Lirası'na çevirebilecek.

Ünlü ekonomist dolar kuru beklentisini açıkladıÜnlü ekonomist dolar kuru beklentisini açıkladıEkonomi
''Yastık altı'' altını olanlar dikkat! Altın Değerleme Sistemi geliyor''Yastık altı'' altını olanlar dikkat! Altın Değerleme Sistemi geliyorEkonomi
Ekonomist Yeşilada'dan dolar/TL yorumu: ''Dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar''Ekonomist Yeşilada'dan dolar/TL yorumu: ''Dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar''Ekonomi
Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin sanal para
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dondurucu soğuğa aldırış etmeden saatlerce kuyrukta beklediler
MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu
İnsanlar yok olunca dünya onlara kalacak... Hamam böceği sanıyorsanız yanılıyorsunuz...
İstanbul Beyoğlu'nda turist cinayeti kamerada!
Döviz ve kripto yasağı getirilmişti... İlk ''kredi'' cezaları kesildi!
Özgür Özel'den Süleyman Soylu'ya: Elindeki karayı, çamuru kimi bulursa onun yüzüne sürüyor
Küresel ısınmanın haritadan sileceği ülke ve şehirler açıklandı! Listede Türkiye'nin'megakenti var!
Mahsur kalan vatandaşlara Mehmetçik ulaştı
Altın hesabını TL'ye çevirenler için ''altın kuru korumalı TL mevduat'' sistemi başladı
Bir skandal daha! İki öğrencisiyle otelde ilişkiye girdi