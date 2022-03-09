Dolar 15 TL sınırında, Euro 16 TL'yi aştı! Altın uçuyor!

Piyasalardaki "savaş" etkisi git gide büyüyor. Dolar, Euro, Sterlin, altın ve gümüş Türk Lirası karşısında kritik seviyeye ulaştı. Kripto para piyasalarında ise dikkat çeken bir hareketlilik var.

Ukrayna'yı işgal planından vazgeçmeyen Rusya lideri Putin'in inadı kırılgan piyasaları allak bullak etmeye devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı makroekonomik olarak beklentileri bozmuş durumda. Dolar küresel çapta yükselişini sürdürüyor. Tüm bu durumlar TL üzerindeki baskıları artırıyor.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri bu hafta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten sonra dün günü 686/701 baz puandan tamamladı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının güvenli liman varlıklara talebi desteklemeye devam ettiğini belirterek, son 14 yılın en yüksek seviyesini test eden petrol fiyatları başta olmak üzere yükseliş eğilimini sürdüren emtia fiyatlarının da tedirginliği artırdığını bildirdi.

Artan enerji maliyeti ve bunun rezervlerle karşılanacak olması Türkiye'nin cari fazlaya odaklı ekonomi politikasına yönelik endişeleri tetikliyor.

Merkez Bankası'nın kapsamını yıl başında genişlettiği ve kamunun döviz piyasasında belirleyici olmasında önemli rol oynayan kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) döviz satışı Şubat ayında 5.37 milyar dolar ile rekor seviyeye çıktı.

Böylece sadece son 4 ayda büyük bölümü BOTAŞ'ın oluşturduğu KİT'lerin döviz talebinin 15.1 milyar doları piyasaya girmeden doğrudan TCMB rezervlerinden karşılanmış oldu.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,52 TL'den başlayan Dolar 14,64 TL'den, 15,87 TL'den başlayan Euro 16,09 TL'den, 19,10 TL'den başlayan Sterlin ise 19,31 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,5340 lira, avronun satış fiyatı ise 15,8540 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 2.010 dolar olan altında, gram altın 945/946, çeyrek altın 1.520/1.521 Cumhuriyet altını ise 6.255/6.256 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 12,29 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 42 bin 315 , Ethereum 2 bin 757 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatı zirvede

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı enerji yaptırımlarının yol açtığı arz endişeleriyle uluslararası piyasalarda 131,12 dolardan işlem görüyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, dün Rus petrolüne yönelik ambargo tartışmalarına ilişkin konuşmuştu. Ambargo kararının felakete yol açacağını savunan Novak, petrolün varil fiyatının 300 doların üstüne çıkabileceğini söylemişti.

Ham petrol fiyatları ABD'nin Rus petrolüne yaptırım getirmesinin ardından keskin yükselerek Aralık ayı başlarındaki fiyatının yaklaşık iki katına geldi. Pazartesi günü 139.23 doları gören Brent petrolü bu sabah 130 doların üzerinde kalmaya devam etti.

Enerjisinin neredeyse tamamını ithal eden Türkiye için enerji maliyeti Rusya krizinin ilk ve en belirgin etkisin yaşandığı alan oldu. Türkiye'nin enerji faturası aylık 8 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırarken tutarın her ay Merkez Bankası rezervlerinden karşılanan miktarı da artıyor.

Artan enerji maliyeti ve bunun rezervlerle karşılanacak olması Türkiye'nin cari fazlaya odaklı ekonomi politikasına yönelik endişeleri tetikliyor.

FED faiz artırımı içini tarihi açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "bu ayki toplantımızda politika faizini yükseltmenin uygun olacağını düşünüyoruz" dedi. Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Yüzde 2'nin oldukça üzerinde enflasyon ve güçlü bir işgücü piyasası ile, bu ayki toplantımızda politika faizini yükseltmenin uygun olacağını düşünüyoruz" dedi.

Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Şubat ile biten haftada 837 milyon dolar azalarak, 114 milyar 11 milyon dolar oldu.Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 334 milyon dolarlık azalışla 75 milyar 116 milyon dolardan 72 milyar 782 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 18 Şubat haftasında 1 milyar 497 milyon dolar artarak 39 milyar 732 milyon dolardan 41 milyar 229 milyon dolara yükseldi.