Dolar 16 TL'ye, Euro 17 TL'ye, Gram altın 950 TL'ye dayandı

Türk Lirası karşısında yükselişini hızlandıran piyasalar haftayı rekor bir seviyede kapatmaya hazırlanıyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde piyasalarda Merkez Bankası (TCMB) müdahalelerinin ve kur korumalı mevduatın desteğiyle başlayan yatay seyir bozuldu.

Dolar/TL 15 gün öncesine kadar 14,5-15 arasında 2 ay boyunca yatay bir seyir izlemişti. Ancak küresel piyasalarda faiz artışları kaynaklı resesyon endişesi ve satış baskısının kuvvetlenmesiyle birlikte döviz ve emtia Türk Lirası karşısında yükselişe geçti ve sürdürüyor. Türk lirası ay başından bu yana yüzde 7,5 değer kaybetti.

Bu yıl yüzde 18,5 değer kaybeden Türk Lirası, Sri Lanka Rupisi ve Gana Cedisi ardından dünyanın en kötü performans gösteren üçüncü para birimi oldu. TCMB'nin rezervleri piyasada yakından takip edilirken Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu 2 bankacı TCMB net rezervlerinde geçen hafta 3-4 milyar dolar arasında, toplam rezervlerinde ise 5-6 milyar dolar arasında düşüş bekliyorlar.

Türkiye’nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS’ler bu hafta 724 puanı aşarak Refinitiv verilerine göre 2008’den bu yana rekor seviyeye çıktı. CDS dün günü 722/732 seviyesinden tamamladı.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 15,94 TL'den başlayan Dolar 15,98 TL'den, 16,89 TL'den başlayan Euro 16,92 TL'den, 19,90 TL'den başlayan Sterlin 19,95 TL'den işlem görüyor.

Dün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, önceki gün doların satış fiyatı 15,97 lira, avronun satış fiyatı ise 16,80 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.847 Dolar'dan, Gram altın 948/949 TL'den, Çeyrek altın 1.524/1.525 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.272/6.273 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,33 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 30 bin 286 dolar, Ethereum ise 2 bin 33 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Benzine son olarak 19 Mayıs 2022 perşembe günü gece yarısından itibaren 1 lira 3 kuruş zam gelmiş, motorinde fiyat artışına gidilmemişti.

Bugün, sektör kaynaklarından bir indirim ya da zam haberi bilgisi geçilmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.08 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 23.86 TL'den satılıyor.