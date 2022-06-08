Dolar 17 TL'yi, Euro 18 TL'yi gram altın 1.010 TL'yi aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "faizi düşürmeye devam edeceğiz" çıkışı sonrasında alev alan piyasalarda korkulan oldu, dolar, Euro ve altın 2022'nin rekor seviyelerini gördü. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türk Lirası'nda Mayıs başında yeniden başlayan hızlı değer kaybı bu hafta vites yükseltti. Mayıs'ta 14,7 seviyesinde olan dolar/TL kuru bugün 17 TL'yi aştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından "Bizim ülkemizde teknik anlamda enflasyon değil fiili bir hayat pahalılığı sorunu vardır" açıklamasını yaptı. "Bu iktidar faizi artırmayacak" demişti. Erdoğan sözlerini "Tam aksine biz, faizi düşürmeye devam edeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrasında piyasalarda Türk Lirası'nın değer kaybı hız kazandı.

TCBM'nin milyonlarca dolarlık müdahaleleri ve iktidarın Kur Korumalı Mevduat (KKM) gibi adımlarına rağmen döviz piyasasındaki son yükseliş ile Aralık 2021'De yaşanan kur şoku seviyelerine tekrar ulaşıldı. Bakan Nebati 17 Aralık 2021 tarihinde zirveye çıkan ve ondan sonra çeşitli müdahalelerle 11 liraya kadar gerileyen dolarla ilgili “bizimle bir ilgisi yok” demişti.

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS'ler 730 puanı aşarak rekor kırarken likiditenin çok düşük kaldığı Londra swap piyasasında haftalık TL faizi ise sert yükselişle Mayıs sonundaki yüzde 25'ten yüzde 120'ye çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapacağı para politikası toplantısı öncesinde enflasyon görünümüne ilişkin veri ve haberler de piyasaların odağındaki yerini koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısındaki faiz artışı beklentileri 50 baz puanının altına indi.

Avrupa'da ise gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü yapacağı para politikası toplantısına çevrilirken, bankanın bu toplantıda varlık alımlarını bu ay sonunda durduracağını duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İşte enflasyon piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 16,87 TL'den başlayan Dolar 17,10 TL'den, 18,08 TL'den başlayan Euro 18,36 TL'den, 21,24 TL'den başlayan Sterlin ise 21,58 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 16,74 lira, avronun satış fiyatı ise 17,88 lira olmuştu. Altın ve gümüş

Ons altın 1.849 Dolar'dan, 1.002 TL'den başlayan Gram altın 1.016 TL'den, 1.613 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.633 TL'den, 6.639 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.721 TL fiyatıyla işlem görüyor.

Altın fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 10 ile 20'lik farkla işlem görüyor.





11,98 TL'den başlayan Gümüş ise 12,09 TL'den fiyatlanıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ılımlı söylemleri ve Çin'de Kovid-19'a ilişkin olumlu gelişmelerle önceki haftalarda emtia piyasasında görülen yükselişler geçen hafta yerini düşüş eğilimine bıraktı. ABD'de güçlü gelen istihdam verisinin sıkılaşan para politikası ve yükselen enflasyona ilişkin endişeleri körüklemesiyle pay piyasalarında düşüşler görülürken, emtia piyasası da bu durumdan olumsuz etkilendi.

Kripto paralar



Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 30 bin 461 dolar, Ethereum ise bin 803 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

Brent petrolde de işlemler 120 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü 119 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de salgın önlemlerinin gevşetilmesiyle petrole olan talebin canlanacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla petrolde yükseliş ivmesi sürüyor.

Piyasalar allak bullak

Küresel piyasalarda ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapacağı para politikası toplantısı öncesinde enflasyon görünümüne ilişkin veri ve haberler de piyasaların odağındaki yerini koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısındaki faiz artışı beklentileri 50 baz puanının altına indi.

Avrupa'da ise gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü yapacağı para politikası toplantısına çevrilirken, bankanın bu toplantıda varlık alımlarını bu ay sonunda durduracağını duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin faiz artışı konusunda nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirsizlikler devam ederken, bankanın yıl sonuna kadar 130 baz puan faiz artırması bekleniyor.