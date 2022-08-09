Dolar 18 TL sınırında, altın yükselişini sürdürüyor

Piyasalar yeni haftaya da yükselişle başlarken, başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve yolculuğu tüm hızıyla sürüyor. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

AK Parti iktidarının açıkladığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin de durduramadığı dolar kuru dün 18 TL'yi de görerek 2022 yılının rekorunu bir kez daha kırdı.

Küresel piyasalarda, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle temkinli seyir devam ediyor.



ABD’de, resesyon ve enflasyon ikilemi fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler güçlenerek yüzde 70 seviyesine çıkarken, kasım toplantısında yüzde 53 ihtimalle 25 baz puan faiz artırılacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), küresel resesyon endişelerinin büyük merkez bankalarının faiz artırımlarını sınırlayabileceğine yönelik beklentiler, emtia fiyatlarındaki gerileme ve Rusya'dan Türkiye'ye olan kaynak akışının etkisiyle 9 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS değeri, 1 Ağustos itibarıyla 800 baz puan seviyesinin altına gerilerken, geçen haftanın sonunda 732,78 baz puana kadar indi.

CDS değeri, 14 Temmuz'da kaydettiği zirveden bu yana 165,5 baz puanlık azalış gösterirken 9 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS değeri en son 6 Haziran'da 721,35 baz puan seviyesinde gerçekleşmişti.

Analistler, diğer gelişmekte olan ülkelerin CDS'lerinde de düşüş yaşandığını belirterek, resesyon endişelerinin büyük merkez bankalarının faiz artırımlarını sınırlayabileceğine yönelik beklentiler ile emtia fiyatlarındaki gerilemenin CDS'lerdeki düşüşte etkili olduğunu kaydetti.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,95 TL'den başlayan Dolar 17,96 TL'den,

18,32 TL'den başlayan Euro 18,38 TL'den,

21,72 TL'den başlayan Sterlin ise 21,76 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 17,9750 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3810 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.785 dolardan başlayan Ons altın 1.792 dolardan,

1.031 TL'den başlayan Gram altın 1.034 TL'den,

1.658 TL'den başlayan çeyrek altın 1.662 TL'den,

6.819 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.840 TL'den,

11,95 TL'den başlayan Gümüş ise 11,92 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 23.503 Dolar'dan, Ethereum ise 1.739 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen Brent petrol fiyatı, haftaya hafif yükselişle başlamıştı.

Dün kapanışı 96,65 dolar seviyesinden yapan Brent petrol fiyatı, 9 Ağustos 2022 sabahında 96,16 dolar seviyesinden işlem görüyor.