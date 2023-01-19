Dolar 18,79'u aştı! Altın ve Euro da zirvede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün 2023 yılının ilk faiz kararını açıklayacak. Bugün toplanacak olan TCMB Para Politikası Kurulu'nun faizi sabit olarak tutması beklenirken hem döviz hem de altında yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret ettiği açıklamaya "yukarı yönlü" tepki veren piyasalar yeni güne de zirvede başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından 1 hafta vadeli repo faiz oranı kararını açıklanacak. AA Finans’ın 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandırılan anketine göre; ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 9’da sabit bırakılmasını bekliyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi yüzde 9 düzeyinde tutulmuştu.

Öte yandan küresel pay piyasalarında, resesyon beklentilerinin güçlenmesi ile satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması takip edilecek.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, aralık ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,5 ile Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ardından ÜFE'deki iartışın da beklentilerin altında kalması, gelecek dönemde fiyat baskılarının daha da hafifleyeceği görüşlerini destekledi.

Analistler, zayıf ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin "şahin" açıklamaları ile piyasalarda enflasyon verileri sonrası oluşan iyimser havanın tersine döndüğünü, resesyon fiyatlamalarının güçlendiğini söyledi.

Fed'in daha düşük hızda olsa da sıkılaşmaya ne kadar süre devam edeceğine ilişkin belirsizliklerin piyasalardaki oynaklığın temel nedeni olduğuna işaret eden analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamalarının izleneceğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.200 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Gözler Merkez Bankası'na çevrilmişken işte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,79 TL'den başlayan Dolar 18,80 TL'den,

20,30 TL'den başlayan Euro 20,33 TL'den,

23,19 TL'den başlayan Sterlin 23,20 TL'den,

14,69 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,67 TL'den işlem görüyor.

Dün serbest piyasada Dolar 18,79 TL, Euro 20,44 TL, Sterlin 23,35 TL, Japon Yeni ise 14,72 TL'den işlem görmüştü.Dolar 18,79 TL, Euro 20,36 TL, Sterlin 23,06 TL, Japon Yeni ise 14,62 TL olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.910 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.912 Dolar'dan,

1.154 TL'den başlayan Gram altın 1.155 TL'den,

1.856 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.858 TL'den,

7.636 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.645 TL'den,

14,18 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,19 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.897 Dolar'dan, çeyrek altın 1.161 TL'den, Cumhuriyet altını 7.683 TL'den, gram gümüş ise 14,66 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.

Güne 20 bin 822 Dolar'dan başlayan Bitcoin 20 bin 823 Dolar'dan,

1.528 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.529 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 83,83 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,39 Dolar'dan işlem görüyor.