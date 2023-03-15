Dolar 19 TL sınırında, altın uçtu!

Dün ABD'den gelen enflasyon verileri ile ABD'deki banka iflaslarının şokunu atlatmaya çalışan piyasalarda çalkantılı seyir devam ediyor. Uzun bir süredir 19 liranın üzerinde seyreden dolardan tüm zamanların rekoru bu sabah gelirken 19.3974 lira seviyesini gördü

Dün açıklanan ABD'nin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayı verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayında aylık ve yıllık bazda beklentilere paralel geldi. Açıklanan veriye göre, ABD'de şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 6 artış gösterdi. Ocak ayında yıllık artış yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın şubat ayındaki yıllık artış beklentisi de yüzde 6 seviyesindeydi. Ancak beklenmedik tablo aylık çekirdek TÜFE’de görüldü. Yüzde 0,4’te kalması beklenen aylık çekirdek TÜFE, yüzde 0,5’e yükselerek sürpriz yaptı. Geçtiğimiz eylül ayından bu yana yaşanan en yüksek artış olan bu ayki artış ayrıca inatçı çekirdek enflasyonun halen kontrol altına alınamadığını, güncel fiyat baskılarının da halen devam ettiğini gösterdi. Açıklanan enflasyon verisi sonrası Fed’in sonraki toplantıda faizleri sabit bırakma olasılığının hızlı biçimde düşmesi, piyasaların endişesinin biraz olsun azaldığına dair bir gösterge olabilir. Bu gösterge mevcut krizin bulaşıcı olmadığına dair bir inançla birleşirse bu dolar endeksinin Fed toplantısı öncesi kayıplarını telafi etmesine imkan sağlayabilir.

ABD Merkez Bankası Fed’e yönelik faiz oranı vadeli işlem fiyatlamaları ise önümüzdeki hafta 25 baz puanlık bir ABD faiz artırımı için %80'lik bir beklenti olduğunu gösterdi. Fed'in faiz artışlarına devam edeceğine yönelik piyasada oluşan beklentiler ise doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı güçlenmesini sağladı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,97 TL'den başlayan Dolar 18,98 TL 'den,

20,38 TL'den başlayan Euro 20,07 TL 'den,

23,07 TL'den başlayan Sterlin 22,92 TL 'den,

14,11 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,27 TL 'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 18,97 TL'den, Euro 20,33 TL'den, Sterlin 23,07 TL'den, Japon Yeni ise 14,13 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş



Güne 1.900 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.923 Dolar 'dan,

1.159 TL'den başlayan Gram altın 1.173 TL 'den,

1.864 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.887 TL 'den,

7.669 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.764 TL 'den,

13,26 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 13,55 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 1.907 Dolar 'dan, Gram altın 1.164 TL 'den, Çeyrek altın 1.870 TL 'den, Cumhuriyet altın 7.696 TL 'den, Gram Gümüş ise 13,35 TL 'den fiyatlanmıştı.