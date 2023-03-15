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Dolar 19 TL sınırında, altın uçtu!

Dolar 19 TL sınırında, altın uçtu!
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ABD'den peş peşe gelen banka iflası haberiyle sarsılan piyasalar, yine dün ABD'den gelen enflasyon verileri sonrasında hareketlendi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 24 bin 919 Dolar'dan başlayan Bitcoin 24 bin 693  Dolar'dan, 
1.712 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.675 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 78,63 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 76,40 Dolar'dan işlem görüyor.  

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