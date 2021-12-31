Dolar 2021'e zirvede veda ediyor! 14 TL'ye dayandı!

Yılın son haftasnda yeniden alevlenen piyasalar 2021'i Türk Lirası'na karşı zirvede kapatmaya hazırlanıyor. Dolar, Euro ve altın sert yükseldi.

2021'in son çeyreğinde Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırdıktan sonra açıklanan Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat başta olmak üzere TL'ye teşvik için alınan önlemlerin etkisiyle 11 TL'nin altına gerileyen doların düşüşü kısa sürdü.

Merkez Bankası müdahaleleri ve kur korumalı mevduat düzenlemesiyle 10,27'ye kadar gerileyen kurda hafta başından bu yana yükseliş eğilimi devam ediyor.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,27 TL'den, Euro 15,06 TL'den, Sterlin ise 18,06 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.818 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 769/776, çeyrek altın 1.247/1.274, Cumhuriyet altını ise 5.132/5.188 alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 9,88 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında Bitcoin 47 bin 315 dolardan, Ethereum ise 3 bin 739 dolardan fiyatlanıyor.

Bakan Nebati: "Hakikaten güzel bir soru"

Dün akşam CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu bir canlı yayına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Doların yükselmesi kötü değil" demişti. Hakan'ın "Doların 12,64'e çıkması endişe verici bir şey mi? Endişelenmeli miyiz?" sorusuna yanıt veren Nebati “Hakikaten güzel bir soru. Hayır tam aksine. Doların yükselmesi aslında iyi bir şey” ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ayrıca dolar kurunda en hızlı hareketin yaşandığı 20 Aralık günü ile ilgili yaptığı "döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum, arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl? Harika" açıklaması tepki çekti.

Ekonomik güven endeksinde düşüş sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre endeks kasımda 99,3 iken aralıkta yüzde 1,8 gerileyerek 97,6'ya düştü. Endeksteki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Bakana göre yükseliş değil salınım var

Dün akşam katıldığı bir canlı yayında “Dolar neden yükseliyor?” sorusuna yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Doların yükseldiği falan yok. Bu salınımlar yukarı, aşağı giderek kendi dengesine girecek” demişti.

Dolarda sert düşüşün yaşandığı geceyi de anlatan Nebati, “Yerimde duramıyorum döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum” ifadelerini kullandı.

Merkez'den peş peşe müdahale

Merkez Bankası, 20-23 Aralık arasındaki dört günde toplamda 9 milyar dolarlık örtülü rezerv satışıyla döviz kurlarına müdahale etmişti.

Uzmanlar, kur korumalı mevduat ve kredi faizlerindeki artışın yanı sıra Merkez Bankası’nın yüklü müdahalesinin kurların düşüşünde etkili olduğunu belirtmişti.

Merkez Bankası, faiz indirimleriyle yükselttiği kuru, doğrudan ve örtülü döviz satışlarıyla düşürmeye çalışmıştı.