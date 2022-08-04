Dolar 2022'nin rekorunu kırdı, altın vites büyüttü

Enflasyon verileri sonrasında Türk Lirası'ndaki değer kaybı büyüyor. Dün 17,99 TL'yi gören dolar 2022 yılının rekorunu da kırdı. Altın ise yükselişini aralıksız sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan dün yapılan Temmuz 2022 enflasyonu açıklamasının ardından bir kez daha alevlenen piyasalarda döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor.

TÜİK'in verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi Temmuz ayında yüzde 2,37 artarken, yıllık bazda yüzde 79,60 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %144,61, aylık %5,17 arttı. Genel piyasa beklentisi, TÜFE'nin aylık yüzde 3 artacağı ve yıllık TÜFE’nin yüzde 81'e ulaşacağı yönündeydi. Bu rakamlarla yıllık tüketici enflasyonu 1998 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Verilere göre, Üretici fiyat endeksi ise temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5,17, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 70,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 144,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,30 artış gösterdi.

AK Parti iktidarının açıkladığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin de durduramadığı dolar kuru 17,99 TL ile 2022 yılının rekorunu da kırmıştı. Geçen yıl da yüzde 40 üzerinde değer kaybeden TL, Nisan sonundan Haziran sonunda BDDK kredi kısıtlama kararına kadar aralıksız değer kaybetmiş ve dolar/TL bu dönemde 14.8'lerden 17.5'e kadar yükselmişti.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,94 TL'den başlayan Dolar 17,95 TL'den,

18,27 TL'den başlayan Euro 18,27 TL'den,

21,86 TL'den başlayan Sterlin ise 21,82 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 17,97 lira, avronun satış fiyatı ise 18,19 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.771 dolardan başlayan Ons altın 1.771 dolardan,

1.022 TL'den başlayan Gram altın 1.021 TL'den,

1.643 TL'den başlayan çeyrek altın 1.642 TL'den,

6.761 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.759 TL'den,

11,57 TL'den başlayan Gümüş ise 11,56 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 22 bin 838 dolardan, Ethereum ise bin 618 Dolar'dan işlem görüyor.

Petrol Fiyatları