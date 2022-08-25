Dolar 2022'nin yeni zirvesini gördü! Euro ve altın da yükselişte!

Döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve sörfü devam ediyor. Brent petrol ve kripto paralarda da yükseliş var. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Hafta başından bu yana Türk Lirası karşısında zirve sörfünü sürdüren piyasalarda geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun sürpriz bir kararla politika faizlerini bir puan indirmesinin etkileri görülmeye devam ediyor.

Dolar/TL 18,17 üzerini test ederek 2022 yılının en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL Salı ve Çarşamba günü de rekor kapanışa imza atmıştı. Banka hisselerinin önderliğinde BIST 100 endeksi yüzde 2’'yi aşan prim kaydetti. 5 yıllık CDS ise 22 baz puan düşüşle 718 baz puanda.

Analistler, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını tetiklemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin artmasıyla küresel pay piyasalarında negatif seyrin devam ettiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayı toplantısına yönelik 50 ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin eşitlendiğine işaret eden analistler, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu kapsamında yapılacak açıklamalarla beklentilerin netleşebileceğini kaydetti.

Euro'nun dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesine gelmesi sonrasında dikkatler bu hareketin nereye kadar derinleşebileceğine çevrildi.

Dolar küresel rallisine ara verirken Bloomberg Dolar Endeksi %0,3 oranında geriliyor. Asya ve Avrupa’da hisse senedi endeksleri artıda işlem görürken altının onsu %0,7 yükselişle 1.763 dolardan alıcı buluyor.

Ekonomide Ağustos ayına ilişkin veriler ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ediyor. Reel kesim güven endeksi iki yılın en düşük seviyesine inerken kapasite kullanım oranları düştü.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,16 TL'den başlayan Dolar 18.17 TL'den,

18,17 TL'den başlayan Euro 18,16 TL'den,

21,56 TL'den başlayan Sterlin ise 21,55 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,15 lira, avronun satış fiyatı ise 18,06 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.756 dolardan başlayan Ons altın 1.762 dolardan,

1.025 TL'den başlayan Gram altın 1.029 TL'den,

1.647 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.655 TL'den,

6.779 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.811 TL'den,

11,25 TL'den başlayan Gümüş ise 11,28 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 21.502 Dolar'dan başlayan Bitcoin 21.688 Dolar'dan,

1.674 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.702 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana 100 doların altında fiyatlanan brent petrolün varil fiyatı da hareketlendi.

Güne 101,75 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 101,53 dolardan işlem görüyor.

Fiyatların değişiminde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yakın zamanda üretim kesintisine gidebileceğine yönelik beklentilerin azalması etkili oldu.