  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar 23 TL'yi aştı, Euro 25 TL'ye koşuyor, gram altından rekor geldi

Dolar 23 TL'yi aştı, Euro 25 TL'ye koşuyor, gram altından rekor geldi

Dolar 23 TL'yi aştı, Euro 25 TL'ye koşuyor, gram altından rekor geldi
Güncelleme:

Seçim sonrası döviz kurları ve altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. İşte 7 Haziran Çarşamba günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi tüm hızıyla devam ederken Türk Lirası ise günden güne değer kaybını sürdürüyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından piyasalarda yükseliş ivmesi daha da hızlanırken Dolar, Euro ve altından rekor üstüne rekor geldi.

Dün günü 21,50 seviyesinden kapatan dolar/TL bu sabah 22,85 seviyesini gördü. Kurda günlük yükseliş yüzde 5’i aştı. Günün ilk saatlerinde Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşında zirveye kuruldu. Dolar/TL sabah saatlerinde 23,07 seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu kırdı. Euro/TL de 24,74 seviyesine gelerek bir kez daha zirve yeniledi. Dolar kuru, seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesindeydi. O günden bu güne kurda artış, yüzde 16,5’i aştı.

Ons altın ve dolar/TL’de aynı dönemde yaşanan yükselişler, gram altının 1.451 TL seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmasını sağladı.

Döviz kurlarında uzun süredir devam eden yükseliş seçimlerin ardından hızlanırken, yeni kabinenin açıklanmasıyla ortodoks politikalara dönüş yapılacağı ve döviz kurlarının üzerindeki baskının azalacağı beklentileri de artış gösterdi. Dün ilk kabine toplantısı gerçekleştirilirken piyasalarda Mehmet Şimşek’in ekonominin sorumluluğunu üstlenmesi ile bundan sonraki süre zarfında olası kadro değişiklikleri ve uygulanacak politikalar dikkatle izleniyor.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin 

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 26 bin 935 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 802 Dolar'dan, 
1.878 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.869 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 75,91 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 77,02 Dolar'dan işlem görüyor.   

 

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin Bitcoin Kripto para Sanal para Blockchain BTC Madencilik Cüzdan Satın almak Satmak Bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto Değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekli maaşı ve ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
İstanbul'da yine bir ev sahibi dehşeti! Yaşananlara inanamayacaksınız!
Canlı yayında kıyamet koptu: ''Sana ne lan, sana ne ya ?''
Doları ve altını en iyi bilen 9 ekonomistten kritik uyarılar
Ukrayna'da baraj yıkıldı; evler sulara gömüldü
Serenay Sarıkaya da yazı getirdi; plaj pozlarına beğeni topladı
Motorine dev zam
Baba Vanga’nın 2023 kehaneti gerçek mi oluyor?
Yeni asgari ücret için masadaki rakam belli oldu
Patronların dediği oldu; asgari ücret o seviyeye indi