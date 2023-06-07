Dolar 23 TL'yi aştı, Euro 25 TL'ye koşuyor, gram altından rekor geldi

Seçim sonrası döviz kurları ve altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. İşte 7 Haziran Çarşamba günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi tüm hızıyla devam ederken Türk Lirası ise günden güne değer kaybını sürdürüyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından piyasalarda yükseliş ivmesi daha da hızlanırken Dolar, Euro ve altından rekor üstüne rekor geldi.

Dün günü 21,50 seviyesinden kapatan dolar/TL bu sabah 22,85 seviyesini gördü. Kurda günlük yükseliş yüzde 5’i aştı. Günün ilk saatlerinde Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşında zirveye kuruldu. Dolar/TL sabah saatlerinde 23,07 seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu kırdı. Euro/TL de 24,74 seviyesine gelerek bir kez daha zirve yeniledi. Dolar kuru, seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesindeydi. O günden bu güne kurda artış, yüzde 16,5’i aştı.

Ons altın ve dolar/TL’de aynı dönemde yaşanan yükselişler, gram altının 1.451 TL seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmasını sağladı.

Döviz kurlarında uzun süredir devam eden yükseliş seçimlerin ardından hızlanırken, yeni kabinenin açıklanmasıyla ortodoks politikalara dönüş yapılacağı ve döviz kurlarının üzerindeki baskının azalacağı beklentileri de artış gösterdi. Dün ilk kabine toplantısı gerçekleştirilirken piyasalarda Mehmet Şimşek’in ekonominin sorumluluğunu üstlenmesi ile bundan sonraki süre zarfında olası kadro değişiklikleri ve uygulanacak politikalar dikkatle izleniyor.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 22,17 TL'den başlayan Dolar 23,16 TL 'den,

23,88 TL'den başlayan Euro 24,97 TL 'den,

27,74 TL'den başlayan Sterlin 29,05 TL 'den,

16,04 TL'den başlayan Japon Yeni ise 16,74 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 21,50 TL'den, Euro 23,10 TL'den, Sterlin 26,83 TL'den, Japon Yeni ise 15,64 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 1.963 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.962 Dolar 'dan,

1.400 TL'den başlayan Gram altın 1.461 TL 'den,

2.281 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.420 TL 'den,

9.383 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.941 TL 'den,

16.81 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 17,59 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 1.961 Dolar'dan, Gram altın 1.356 TL'den, Çeyrek altın 2.273 TL'den, Cumhuriyet altın 9.374 TL'den, Gram Gümüş ise 16.32 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 26 bin 935 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 802 Dolar'dan,

1.878 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.869 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 75,91 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 77,02 Dolar'dan işlem görüyor.