Dolar 30 TL'ye dayandı, Euro ve altın zirvede

2023 yılına zirvede veda etmeye hazırlanan başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde yılın son günlerindeki rekor seyri tüm hızıyla devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum..

Piyasalarda 2023 yılının son günleri döviz ve değerli metallerin yeni rekor seviyeleriyle sürüyor.

Hem Avrupa hem de ABD'de Noel tatili nedeniyle piyasalar kapalıyken dün 17.002 TL olarak açıklanan 2024 yılı zamlı asgari ücret sonrasında bugün döviz ve değerli metaller yeni güne de rekor seviyede başladı.

Yılsonu nedeniyle döviz ihtiyacı da piyasaları etkilerken dolar/TL dün anlık işlemlerde 29.5150’ye kadar çıktı. Böylece dolar/TL genel seçimlerden bu yana yüzde 47.76 değer kaybetmiş oldu. Son bir aylık kayıp ise yüzde 2’yi aştı. Merkez Bankası ise KKM hesaplarına esas dolar kurunu dün en yüksek 29.4043 lira olarak ilan etti.

Noel tatili nedeniyle sakin bir seyir izleyen piyasalar Türkiye'de ise bu hafta açıklanacak olan 2024 yılı asgari ücret zam oranını takip ediyor. Geçtiğimiz hafta Euro, Fed'in faiz oranlarının önümüzdeki aylarda düşürebileceğine dair artan beklentilerle satış baskısı altına giren ABD doları karşısında son dört ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

İşte 28 Aralık Perşembe günü itibariyle;

Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 29,37 TL'den başlayan Dolar 29,41 TL'den,

32,74 TL'den başlayan Euro 32,76 TL'den,

37,70 TL'den başlayan Sterlin 37,69 TL'den,

20,91 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,85 TL'den işlem görüyor.



D ünkü kapanışta Dolar 29,39 TL'den, Euro 32,62 TL'den, Sterlin 37,56 TL'den, Japon Yeni ise 20,70 TL'den işlem görmüştü.