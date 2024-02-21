Dolar 31 TL'ye dayandı, altın uçuşa geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı politika faiz kararı öncesinde işte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Haber3com

Piyasalar için kritik hafta Türk Lirası'nın hem döviz hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybıyla başlamıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yarın 2024 yılının 2. politika faizi kararını verecek.

TCMB'nin politika faiz kararına 1 gün kala başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki endişe veren yükselişi sürüyor.

Dolar/TL son olarak 31,0048 ile yeni tarihi zirvesini görmüştü. Bugün itibariyle Türk Lirası'nın yılbaşından bu yana Dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 4,3 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci faiz kararını 22 Şubat Perşembe günü açıklayacak. TCMB, ocak ayında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmış ve faiz artışlarına sona gelindiği işaret etmişti. Piyasalar, faizin sabit bırakılacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor.

Ocak ayında son faiz artışının ardından açıklanan karar metninde enflasyonla mücadele için “gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği” mesajı verilmişti.

Faiz kararının yanı sıra TCMB'nin kredi kartı referans faiz oranlarında değişiklik yapıp yapmayacağı da takip edilecek.

İşte 21 Şubat Çarşamba Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 30,92 TL'den başlayan Dolar 30,96 TL'den,

33,47 TL'den başlayan Euro 33,47 TL'den,

39,07 TL'den başlayan Sterlin 39,08 TL'den,

20,66 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,71 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 30,91 TL'den, Euro 33,49 TL'den, Sterlin 39,13 TL'den, Japon Yeni ise 20,66 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 31 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 28 Dolar'dan,

2 bin 18 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 19 TL'den,

3 bin 435 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 444 TL'den,

14 bin 130 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 14 bin 171 TL'den,

23,02 TL'den başlayan Gümüş ise 23,01 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 28 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 13 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 435 TL'den, Cumhuriyet altını 14 bin 130 TL'den, Gümüş ise 22,94 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 51 bin 864 Dolar'dan başlayan Bitcoin 51 bin 160 Dolar'dan,

2 bin 989 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 911 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,37 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 81,57 Dolar'dan işlem görüyor.