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  3. 26 Ekim 2020 08:29

Dolar 8 TL'ye dayandı! Piyasalar yanıyor

Piyasalar yeni haftaya da yükselişle başladı. Dolar/TL 7,98 TL'den, Euro/TL 9,45 TL'den, Sterlin/TL 10,40 TL'den, gram altın ise 487 TL'den işlem görüyor.

Dolar 8 TL'ye dayandı! Piyasalar yanıyor
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Dolar, yeni haftanın ilk iş günü 26 Ekim 2020 Pazartesi sabahında 7,97 lira bandının üzerinde yer alıyor.

Dolar/TL spot piyasada 7,9757 lira alış fiyatı, 7,9857 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Euro/TL ise aynı saatlerde 9,4420 lira alış fiyatı, 9,4490 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. 

Sterlin/TL ise 10,40 TL seviyesinde...

Ons'u 1.898 dolardan fiyatlanan altında, çeyrek altın 783/799 TL, gram altın 483/487 TL'den Cumhuriyet altını ise 3.222/3.254 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

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