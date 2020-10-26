Dolar 8 TL'ye dayandı! Piyasalar yanıyor

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Dolar, yeni haftanın ilk iş günü 26 Ekim 2020 Pazartesi sabahında 7,97 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Dolar/TL spot piyasada 7,9757 lira alış fiyatı, 7,9857 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı saatlerde 9,4420 lira alış fiyatı, 9,4490 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Sterlin/TL ise 10,40 TL seviyesinde...
Ons'u 1.898 dolardan fiyatlanan altında, çeyrek altın 783/799 TL, gram altın 483/487 TL'den Cumhuriyet altını ise 3.222/3.254 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
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