Dolar aldı başını gidiyor! Rekor üstüne rekor! İşte Dolar, Euro ve altında son durum

Yeni haftaya Türk Lirası karşısında yeni bir rekor kırarak başlayan ABD Doları tarihi zirvesindeki yerini koruyor. Euro ve altında ise geri çekilme sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

HABER3COM - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) gelen sürpriz faiz indirimi sonrasında Türk Lirası'ndaki dolara karşı olan değer kaybı hızlandı. Yeni haftaya da rekor üstüne rekor kırarak başlayan Dolar/TL dün 18,50 TL'nin de üstünü test etti.

Küresel piyasalarda dolar güçlü

Küresel resesyon endişeleri faiz artışları ile birlikte kuvvetlenirken, ABD dışındaki ülkelerde özellikle de Avrupa'da enerji arz sorunları endişeleri artırıyor. İhracatının yarısına yakınını AB'ye yapan Türkiye için de Avrupa ekonomisinin talep koşulları piyasada yakından takip ediliyor.

Altın 2.5 yılın dibinde

ltının ons fiyatı ise güçlenen ABD dolarının etkisi ile 2,5 yılın en düşük seviyesini test etti.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,48 TL'den başlayan Dolar 18,49 TL'den, 17,67 TL'den başlayan Euro 17,72 TL'den, 19,71 TL'den başlayan Sterlin ise 19,80 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,4840 lira, euronun satış fiyatı ise 17,7810 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.624 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.620 Dolar'dan,

964 TL'den başlayan Gram altın 963 TL'den,

1.550 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.548 TL'den,

6.380 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.372 TL'den,

10,83 TL'den başlayan Gümüş ise 10,76 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 18.746 Dolar'dan başlayan Bitcoin 18.771 Dolar'dan,

1.283 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.282 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 84,01 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,87 Dolar'dan işlem görüyor.