Dolar alev alev, altında son 4 yılın en uzun düşüşü

Piyasalar, bugün açıklanan Türkiye'nin 2 çeyrek büyüme rakamları etkisiyle zirvedeki seyrini sürdürüyor. Ancak altın fiyatlarında son 4 yılın en uzun düşüşü sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasalarda başta dolar olmak üzere döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri sürüyor.

Piyasalarda bugün Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek performans raporu bekleniyordu. Beklenen açıklama saat 10.00'da geldi ve ekonominin ikinci çeyrek performansı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) nisan-mayıs-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 7,6 arttı. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde büyümenin yüzde 7,3 olmasını bekliyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), uzun bir süre sabit tuttuğu politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13 olarak belirlemesiyle dolar/TL de 18 seviyesini geçerek 20 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın parasal sıkılaşmanın sürdürüleceğine yönelik açıklamalar yapmasının ardından altın dört yılın en uzun kayıp serisine hazırlanıyor. Altının üst üste beşinci ayda da düşüş kaydetti. Bloomberg'in verilerine göre spot altın ons başına gün içinde 1713 dolara kadar geriledi. Sarı metal ağustosta yüzde 2,5'tan fazla değer kaybetti. Altın fiyatları pazartesi günü ons başına 1720 dolar seviyesini görmüştü. Sarı metal bugünse 27 Temmuz'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geldi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,20 TL'den başlayan Dolar 18,19 TL'den,

18,28 TL'den başlayan Euro 18,31 TL'den,

21,29 TL'den başlayan Sterlin ise 21,18 TL'den işlem görüyor.

Pazartesi günü, doların satış fiyatı 18,19 lira, avronun satış fiyatı ise 18,18 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.725 dolar'dan başlayan Ons altın 1.721 dolar'dan,

1.009 TL'den başlayan Gram altın 1.007 TL'den,

1.622 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.620 TL'den,

6.674 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.664 TL'den,

10,83 TL'den başlayan Gümüş ise 10,62 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 20.344 dolardan başlayan Bitcoin 20.145 Dolar'dan,

1.604 dolardan başlayan Ethereum ise 1.572 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 98,79 TL'den başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 95,82 dolar'dan işlem görüyor.

Büyüme rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) nisan-mayıs-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 7,6 arttı.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde büyümenin yüzde 7,3 olmasını bekliyordu.

TÜİK ilk çeyrek için açıkladığı yüzde 7,3'lük büyüme rakamını yüzde 7,5 olarak revize etti.

Mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH ikinci çeyrekte önceki döneme göre yüzde 2,1 artış kaydetti.

2021 için daha önce yüzde 11 olarak açıklanan büyüme yüzde 11,4 olarak revize edildi.