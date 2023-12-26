Dolar, altın ve Euro gaza bastı

Yılın son haftasına da yükselişle giren başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum..

2023 yılına veda edeceğimiz haftada da piyasalar zirvedeki seyrini devam ettiriyor. Yurt dışında Noel nedeniyle bugün de Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde piyasalar kapalı olacak.

Noel tatili nedeniyle sakin bir seyir izleyen piyasalar Türkiye'de ise bu hafta açıklanacak olan 2024 yılı asgari ücret zam oranını takip ediyor. Geçtiğimiz hafta Euro, Fed'in faiz oranlarının önümüzdeki aylarda düşürebileceğine dair artan beklentilerle satış baskısı altına giren ABD doları karşısında son dört ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Dolar/TL, dün önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 29,1550'den günü kapatmasının ardından bugün sabah saatlerinde 29.50430 seviyesini görerek rekorunu yeniledi. Dolar/TL daha sonra 29,3070 seviyesine çekildi.

Dün birçok borsada işlem gerçekleşmezken, bugün başta New York borsası olmak üzere bazı borsalarda işlemlere devam edilecek.

Analistler, Noel tatili nedeniyle hafta boyunca işlem hacminin düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini kaydederek, sığ piyasa koşulları nedeniyle fiyatlardaki olası dalgalanmaların daha geniş aralıklarda olabileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl izleyeceği politikalara ilişkin fiyatlamaların yüzde 85 ihtimalle martta faiz indirimine gidilebileceğini işaret ettiğini kaydeden analistler, hafta boyunca açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin söz konusu öngörüleri değiştirebileceğini bildirdi.

Analistler, enflasyon endişelerinin güç kaybetmesiyle tahvil talebinin öne çıktığını kaydederek, gerileyen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini düşürdüğünü ve altın talebini desteklediğini ifade etti.

Buna göre, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yıl içinde yüzde 5,02 ile son 16 yılın zirvesini görmesinin ardından senenin son haftasında yüzde 3,88 ile geçen yılki kapanış seviyesine paralel seyrediyor.

İşte 26 Aralık Pazartesi günü itibariyle;

Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 29,31 TL'den başlayan Dolar 29,32 TL'den,

32,32 TL'den başlayan Euro 32,35 TL'den,

37,25 TL'den başlayan Sterlin 37,24 TL'den,

20,62 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,60 TL'den işlem görüyor.



D ünkü kapanışta Dolar 29,11 TL'den, Euro 32,02 TL'den, Sterlin 36,91 TL'den, Japon Yeni ise 20,68 TL'den işlem görmüştü.