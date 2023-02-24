Dolar asılı kaldı, Euro ve altın çöktü
ABD Merkez Bankası FED'in açıklamaları, TCMB'nin faiz kararı sonrasında haftanın son işlem gününde piyasalarda Dolar harici düşüş sürüyor... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Bitcoin 23 bin 923 Dolar'dan, Ethereum ise 1.646 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Brent petrolün varil fiyatı da 82,91 Dolar'dan işlem görüyor.
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