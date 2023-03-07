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Dolar baraja dayandı, altın ve Euro yükselişte

Dolar baraja dayandı, altın ve Euro yükselişte
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Piyasalar enflasyonla kapattığı geçen haftanın ardından yeni haftaya yukarı yönlü olarak başlamıştı. Dolar kuru 18,90 TL barajına takılırken, Euro, Sterlin, Japon Yeni ve altın yükselişe geçti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 22 bin 462 Dolar'dan başlayan Bitcoin 22 bin 379 Dolar'dan, 
1.574 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.564 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 86,62 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 86,93 Dolar'dan işlem görüyor.  

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