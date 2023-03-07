Dolar baraja dayandı, altın ve Euro yükselişte

Geçen haftayı açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamları ile kapatıp, yeni haftayı CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti'nin kurduğu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıklamasıyla açan piyasalarda da çalkantılı seyir devam ediyor.

Küresel piyasalar, ABD'de para politikasına ilişkin önemli gelişmelerin takip edileceği haftaya temkinli başladı.

Dünya genelinde enflasyon endişesi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, önemli merkez bankalarının söz konusu risklere nasıl cevap vereceğine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesinde yatırımcıların çekimser kalmasıyla yön arayışına giren dolar endeksine rağmen dolar/TL ılımlı yükselişini sürdürerek 18,91 seviyesinin üzerine çıktı.

Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki konuşmasını beklerken; altın fiyatları salı gününe yön arayışıyla başladı. Son dönemlerde küresel çapta yükselen fiyatlar, merkez bankalarının enflasyon hedeflerine yaklaşmak amacıyla agresif bir faiz artışı politikası benimsemesine sebep oldu. Merkez bankalarının bu agresif politikaları ise yatırımcıların sabit getirisi olmayan altın gibi varlıklara olan iştahını azalttı.

Reuters teknik analisti Wang Tao, altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Altının 1.857 dolardaki temel direnci kıramamasının ardından ons başına 1.837 dolara kadar düşebileceğini öngörüyoruz." dedi.

Altın fiyatları ise tüm bu gelişmelerin ardından gelecek sözlü yönlendirmeler ya da verilerle belirli bir yöne doğru ivmelenme arayışında bulunuyor.

Analistler ayrıca Fed'in faiz artırım hızını tekrar artırma konusunda isteksiz olabileceğini, zira bu hamlenin bankanın son aylarda geçtiği daha ılımlı faiz artışlarına olan eleştirileri artırabileceğini belirtiyor.