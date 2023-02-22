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Dolar barajda, altın çöktü!

Dolar barajda, altın çöktü!
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11 ilimizi yerle bir eden ve 42 binden fazla canı yitirdiğimiz asrın felaketinin gölgesindeki piyasalarda ABD Doları sınırdaki seyrini sürdürürken altın fiyatları sert bir şekilde geri çekildi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Bitcoin 24 bin 142 Dolar'dan, Ethereum ise 1.644 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 82,83 Dolar'dan işlem görüyor.  

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