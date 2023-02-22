Dolar barajda, altın çöktü!

Türkiye 11 ilimizi vuran ve 42 binden fazla canı yitirmemize neden olan asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olmuşken, piyasalarda da dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın vereceği faiz kararı öncesinde ABD Doları kuru limitlerde seyrederken altın fiyatlarında büyük bir geri çekilme var.

Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen 2023 yılı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamları piyasaları sarsarken yeni haftada piyasalar geçen haftaki kayıplarını geri alarak başlamıştı. Piyasalar bu hafta yatay seyrini sürdürüyor.

Gram altın, Fed'in faiz artırım stratejisini etkileyebilecek ABD ekonomik verileri öncesinde yatırımcıların büyük pozisyonlar almaktan kaçınması nedeniyle dar bir aralıkta işlem görüyor. Yükselen faiz oranları yatırımcıları altın gibi sabit getirisi olmayan varlıklara olan ilgisini azaltırken, değerli metaller üzerinde de satış baskısı oluşmasına yol açıyor. Altın fiyatlarında kısa vadeli yönün belirlenmesi konusunda gözler ise çarşamba günü açıklanacak Fed'in son politika toplantı tutanaklarına çevrildi. Analistler bu tutanaklarda Fed'in agresif tutumunun görülmesi durumunda, altın fiyatları üzerindeki baskının artabileceğini belirtiyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,86 TL 'den, Euro 20,10 TL 'den, Sterlin 22,84 TL 'den, Japon Yeni ise 13,98 TL 'den işlem görüyor.

Dün Dolar 18,86 TL'den, Euro 20,12 TL'den, Sterlin 22,82 TL'den, Japon Yeni ise 14,00 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.836 Dolar 'dan, Gram altın 1.113 TL 'den, Çeyrek altın 1.790 TL 'den, Cumhuriyet altın 7.367 TL 'den, Gram Gümüş ise 13,25 TL'den fiyatlanıyor.