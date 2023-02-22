  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar barajda, Euro, altın ve gümüş düşüşte

Dolar barajda, Euro, altın ve gümüş düşüşte

Dolar barajda, Euro, altın ve gümüş düşüşte
Güncelleme:

11 ilimizi yerle bir eden ve 42 binden fazla canı yitirdiğimiz asrın felaketinin gölgesindeki piyasalarda ABD Doları sınırdaki seyrini sürdürürken altın fiyatları sert bir şekilde geri çekildi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 24 bin 142 Dolar'dan başlayan Bitcoin 24 bin 114 Dolar'dan, 
1.644 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.641 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 82,83 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,27 Dolar'dan işlem görüyor.  

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin sanal para
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da beklenen büyük deprem için hangi uzman, ne dedi ?
AK Partili isim, Tanju Özcan’a su şişesi fırlattı
Binali Yıldırım ile Bakan Nebati'nin görüntüleri olay olmuştu; Akşener'den sert eleştiri
İşte AK Parti'nin seçim planı! Masada 2 seçenek var
Minik Eylül depremde anne ve babasını kaybetmiş, kendisi kurtulmuştu... Nedeni ortaya çıktı
Depremde 4,7 metre kayan ilçeden korkunç görüntüler
5 katlı otelde büyük yangın
Meteoroloji uyardı! Kar ve yağmur geliyor...
Piyasaya göre yarı yarıya ucuz! Vatandaş sabahtan kuyruğa girdi
Gören kader diyemez! Yıkılan binanın bakın neyi eksik çıktı!