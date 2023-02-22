Dolar barajda, Euro, altın ve gümüş düşüşte

Türkiye 11 ilimizi vuran ve 42 binden fazla canı yitirmemize neden olan asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olmuşken, piyasalarda da dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın vereceği faiz kararı öncesinde ABD Doları kuru limitlerde seyrederken altın fiyatlarında büyük bir geri çekilme var.

Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen 2023 yılı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamları piyasaları sarsarken yeni haftada piyasalar geçen haftaki kayıplarını geri alarak başlamıştı. Piyasalar bu hafta yatay seyrini sürdürüyor.

Fed'in faiz artırımlarının süreceği işaretleriyle dolar küresel para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ederken Türk Lirası karşısındaki yatay seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD işsizlik maaşı başvurularının beklentilerden daha düşük gerçekleşmesi ABD ekonomisinin canlılığını ifade ederken, Fed'in yüksek faiz artırımlarına devam edeceğinin işaretleri oldu. Doların başlıca 6 para birimi karşısındaki gücünü ölçen DXY endeksi 104.10'a kadar yükseldi.

Gram altın, Fed'in faiz artırım stratejisini etkileyebilecek ABD ekonomik verileri öncesinde yatırımcıların büyük pozisyonlar almaktan kaçınması nedeniyle dar bir aralıkta işlem görüyor. Yükselen faiz oranları yatırımcıları altın gibi sabit getirisi olmayan varlıklara olan ilgisini azaltırken, değerli metaller üzerinde de satış baskısı oluşmasına yol açıyor. Altın fiyatlarında kısa vadeli yönün belirlenmesi konusunda gözler ise çarşamba günü açıklanacak Fed'in son politika toplantı tutanaklarına çevrildi. Analistler bu tutanaklarda Fed'in agresif tutumunun görülmesi durumunda, altın fiyatları üzerindeki baskının artabileceğini belirtiyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,86 TL'den başlayan Dolar 18,87 TL 'den,

20,10 TL'den başlayan Euro 20,08 TL 'den,

22,84 TL'den başlayan Sterlin 22,79 TL 'den,

13,98 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,98 TL 'den işlem görüyor.

Dün Dolar 18,86 TL'den, Euro 20,12 TL'den, Sterlin 22,82 TL'den, Japon Yeni ise 14,00 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Güne 1.836 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.833 Dolar 'dan,

1.113 TL'den başlayan Gram altın 1.112 TL 'den,

1.790 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.789 TL 'den,

7.367 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.361 TL 'den,

13,25 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 13,24 TL'den fiyatlanıyor.