Dolar barajda, Euro ve altın düşüşte

Türkiye 11 ilimizi vuran ve 43 binden fazla canı yitirmemize neden olan asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olmuşken piyasalarda Dolar kuru hariç döviz ve değerli metallerde dikkat çeken bir seyir izleniyor.

Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı GSYİH verilerine göre, ekonomi dördüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,5 büyüme gösterdi. Türkiye ekonomisi 2022 yılı genelinde ise yüzde 5,6 büyüme kaydetti. Uluslararası kurumların tahminleri ise yüzde 5 seviyelerindeydi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faiz oranını beklenenden daha yüksek bir noktada belirleyeceğine yönelik fiyatlamalarla yeni haftaya da negatif seyirle başlarken, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri takviminin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor. Analistler, söz konusu gelişmelerin doları diğer para birimleri karşısında destekleyerek, dolar endeksini yaklaşık 2 ayın zirvesine taşıdığını, bu durumun emtia fiyatlarını baskıladığını ifade etti. Analistler ayrıca istihdam piyasasındaki herhangi bir güçlenme belirtisinin Fed'e faiz oranlarını artırma konusunda daha fazla alan sağlayabileceğini belirtiyor.

ABD'den gelen bir dizi iyimser ekonomik verinin ardından artış gösteren ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını başlangıçta beklenenden daha fazla artırmak zorunda kalacağına dair piyasa beklentileri, son haftalarda doları yükselişe geçirdi. Dolar endeksindeki bu son yükselişte ise dünyanın en büyük ekonomisinden gelen güçlü veriler etkili oldu. Bu veriler, Fed'in faiz artışlarını sürdürebileceğine ilişkin beklentilerin de artmasına yol açtı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,18 TL'den başlayan Dolar 18,88 TL 'den,

19,99 TL'den başlayan Euro 20,05 TL 'den,

22,75 TL'den başlayan Sterlin 22,85 TL 'den,

13,85 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,79 TL 'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 18,88 TL'den, Euro 20,01 TL'den, Sterlin 22,72 TL'den, Japon Yeni ise 13,88 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş



Güne 1.812 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.814 Dolar 'dan,

1.100 TL'den başlayan Gram altın 1.101 TL 'den,

1.769 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.771 TL 'den,

7.278 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.287 TL 'den,

12,51 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 12,50 TL'den fiyatlanıyor.