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Dolar barajda, Euro ve altın düşüşte

Dolar barajda, Euro ve altın düşüşte
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Piyasalarda dolar kurulan barajda yatay seyirde devam ederken, Euro ve altındaki düşüş sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 23 bin 404 Dolar'dan başlayan Bitcoin 23 bin 389 Dolar'dan, 
1.629 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.632 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 82,21 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,86 Dolar'dan işlem görüyor.  

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