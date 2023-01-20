Dolar barajı, altın ve Euro yeni rekoru zorluyor

Haftanın son işlem gününde piyasalarda ibre yeniden yükselişe döndü. Altın yeni bir rekora koşuyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ı işaret ettiği açıklamaya "yukarı yönlü" tepki veren piyasalar dün TCMB'den gelen faiz kararına tepkisiz kalmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün gerçekleştirilen 2023 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin yüzde 9'da sabit tutma kararı almıştı.

İşte haftanın son işlem gününde piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,79 TL'den, Euro 20,36 TL'den, Sterlin 23,25 TL'den, Japon Yeni ise 14,54 TL'den işlem görüyor.

Dün serbest piyasada Dolar 18,79 TL, Euro 20,31 TL, Sterlin 23,20 TL, Japon Yeni ise 14,63 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.924 Dolar'dan, Gram altın 1.163 TL'den, Çeyrek altın 1.870 TL'den, Cumhuriyet altını 7.696 TL'den, Gram Gümüş ise 14,54 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.915 Dolar'dan, Gram altın 1.158 TL'den, çeyrek altın 1.861 TL'den, Cumhuriyet altını 7.658 TL'den, gram gümüş ise 14,23 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.

Bitcoin 20 bin 969 Dolar'dan, Ethereum ise 1.546 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 86,24 Dolar'dan işlem görüyor.