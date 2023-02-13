Dolar barajı aştı, Euro ve altın düşüyor

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla peş peşe meydana gelen, 10 ilimizi yerle bir edip, 30 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan deprem felaketinde 1 hafta geride kalırken başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere piyasalarda da çalkantılı günler yaşanıyor... İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremin 10 ilimizdeki yıkımı ve can kaybı artarken piyasalardaki karışıklık devam ediyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,82 TL'den başlayan Dolar 18,84 TL'den,

20,08 TL'den başlayan Euro 20,12 TL'den,

22,69 TL'den başlayan Sterlin 22,68 TL'den,

14,24 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,20 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü kapanıştan Dolar 18,83 TL'den, Euro 20,15 TL'den, Sterlin 22,82 TL'den, Japon Yeni ise 14,40 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Güne 1.860 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.855 Dolar'dan,

1.126 TL'den başlayan Gram altın 1.123 TL'den,

1.810 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.807 TL'den,

7.448 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.434 TL'den,

13,23 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 13,26 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günü kapanışta Ons altın 1.868 Dolar'dan, Gram altın 1.131 TL'den, Çeyrek altın 1.818 TL'den, Cumhuriyet altını 7.481 TL'den, Gram Gümüş ise 13,45 TL'den işlem görmüştü. görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu. Kripto paralar şimdi bir yukarı, bir aşağı çalkantılı bir seyirle devam ediyor.

Güne 21 bin 829 Dolar'dan başlayan Bitcoin 21 bin 629 Dolar'dan,

1.517 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.485 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 85,48 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,44 Dolar'dan işlem görüyor.