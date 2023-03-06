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Dolar barajı aştı; Euro ve altında yön değişti

Dolar barajı aştı; Euro ve altında yön değişti
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Türkiye 11 ilimizi vuran ve 45 binden fazla canı yitirmemize neden olan asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olmuşken başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere para ve değerli metallerde ibre yukarı döndü. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 22 bin 344 Dolar'dan başlayan Bitcoin 22 bin 441 Dolar'dan, 
1.557 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.570 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 85,04 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 85,36 Dolar'dan işlem görüyor.  

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