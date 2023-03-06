Dolar barajı aştı; Euro ve altında yön değişti

Türkiye'de piyasalar geçen haftayı açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamları ile kapatırken, piyasalarda da ibre yön değiştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının ikinci enflasyon rakamları olan Şubat 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %55,18, aylık %3,15 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %76,61, aylık %1,56 arttı.

Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın salı ve çarşamba günü yapacağı açıklamaları beklerken; dolar/TL, yeni haftaya dolar endeksindeki soğumaya rağmen 18,90 seviyesini aşarak başladı.

Geçen hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?





Geride bıraktığımız haftada Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,04, dolar/TL yüzde 0,03, altının gram satış fiyatı yüzde 1,82, Euro/TL yüzde 0,71 değer kazandı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,12 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,58 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,54 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu. Piyasanın gözü ABD'de Küresel piyasalar, ABD'de para politikasına ilişkin önemli gelişmelerin takip edileceği haftaya temkinli başladı. Dünya genelinde enflasyon endişesi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, önemli merkez bankalarının söz konusu risklere nasıl cevap vereceğine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın salı ve çarşamba günü Senato'da yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler, 22 Mart'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının yüzde 25 ihtimalle olasılık dahilinde olduğunu kaydederek, Powell'ın açıklamalarında konuya ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,89 TL'den başlayan Dolar 18,90 TL 'den,

20,11 TL'den başlayan Euro 20,17 TL 'den, 22,74 TL'den başlayan Sterlin 22,70 TL 'den,

13,92 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,89 TL 'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta Dolar 18,89 TL'den, Euro 20,07 TL'den, Sterlin 22,69 TL'den, Japon Yeni ise 13,90 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş



Güne 1.854 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.851 Dolar 'dan,

1.126 TL'den başlayan Gram altın 1.125 TL 'den,

1.811 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.809 TL 'den,

7.451 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.443 TL 'den,

12,92 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 12,85 TL'den fiyatlanıyor.