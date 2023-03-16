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Dolar barajı yıktı, altın uçuyor

Dolar barajı yıktı, altın uçuyor
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Döviz ve değerli metallerde ABD'den gelen çifte banka iflası haberleri sonrasında başlayan çalkantı yine ABD'den gelen enflasyon rakamlarıyla büyüdü. Dolar 19 TL barajını zorlarken, altın fiyatlarında da çok sert hareketlilik görülüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 24 bin 469 Dolar'dan başlayan Bitcoin 24 bin 615 Dolar'dan, 
1.649 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.643 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 74,67 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 72,76 Dolar'dan işlem görüyor.  

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