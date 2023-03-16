Dolar barajı yıktı, altın uçuyor

ABD'den gelen banka iflasları ve enflasyon verileri sonrasında piyasalardaki dalgalanma büyüdü. Credit Suisse'in mali raporlarındaki zayıflıkların ortaya konulmasının ardından alevlenen küresel bankacılık krizinin ardından dolar kuru bugün itibarıyla 19 TL seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Son olarak ABD'de tüketici fiyat endeksinin ardından 2023 yılı Üretici Fiyat Endeksi verileri de açıklandı. Beklentilerin aksine gerçekleşen bu düşüş aynı zamanda faiz artışı beklentilerinin de azalmasına yol açarak, dünyanın en büyük ekonomisindeki enflasyonist baskının soğuduğuna işaret etti. ABD Merkez Bankası Fed’e yönelik faiz oranı vadeli işlem fiyatlamaları ise önümüzdeki hafta 25 baz puanlık bir ABD faiz artırımı için %80'lik bir beklenti olduğunu gösterdi. Fed'in faiz artışlarına devam edeceğine yönelik piyasada oluşan beklentiler ise doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı güçlenmesini sağladı.

Türk Lirası'nın (TL) özellikle son iki yıldır hızla tarihi değer kaybetmesinin ardından döviz kurundaki istikrarsız gidişat sürüyor. Anbean ciddi değişkenlik gösterdiği için vatandaşın gözünü ayırmadığı dolar ve euroda yukarı yönlü hareket, perşembe gününde de sürüyor.

Analistler, Credit Suisse'in İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) yaklaşık 54 milyar dolarlık kaynak sağladığını duyurmasıyla piyasalarda risk algısının azaldığını belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 50 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin yüzde 14 seviyesine kadar gerilediğini ve bankanın faiz artırımlarına 25 baz puanla devam edeceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı



Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz artışlarına 21 Temmuz tarihinde 50 baz puanla başladıktan sonra temmuz ayından bu yana toplam 300 baz puanlık faiz artışı gerçekleştirmişti.



Bugün gerçekleşen para politikası toplantısında ise ECB, faizleri şubat ayı toplantısında olduğu gibi 50 baz puan artırdığını açıkladı. ECB, bu son faiz artışıyla birlikte ise refinansman işlemlerine ilişkin faiz oranını yüzde 3,5 seviyesine çıkardı. ECB ayrıca mevduat faizini yüzde 3'e, marjinal fonlama faizini ise yüzde 3,75'e yükseltti. Piyasaların genel beklentisi de faizlerin 50 baz puan artırılması yönündeydi. ECB Başkanı Christine Lagarde ise enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedilmesine rağmen yapılması gereken çok iş olduğunu ve faizleri 50 baz puan artırmanın çok muhtemel olacağını söylemişti. Faiz kararının ardından paylaşılan metinde ise "Bugün alınan karar ile enflasyonun orta vadede yüzde 2 hedefine dönülmesini sağlama kararlılığının altı çizildi." ifadesine yer verildi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,99 TL'den başlayan Dolar 19 TL 'den,

20,15 TL'den başlayan Euro 20,10 TL 'den,

22,96 TL'den başlayan Sterlin 22,90 TL 'den,

14,29 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,42 TL 'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 18,98 TL'den, Euro 20,03 TL'den, Sterlin 22,88 TL'den, Japon Yeni ise 14,29 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş



Güne 1.916 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.931 Dolar 'dan,

1.169 TL'den başlayan Gram altın 1.181 TL 'den,

1.881 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.896 TL 'den,

7.738 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.802 TL 'den,

13,30 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 13,40 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 1.923 Dolar 'dan, Gram altın 1.174 TL 'den, Çeyrek altın 1.887 TL 'den, Cumhuriyet altın 7.765 TL 'den, Gram Gümüş ise 13,39 TL 'den fiyatlanmıştı.