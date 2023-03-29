Dolar barajı yıktı, yeni rekoru kırdı! Altın da yükselişte
Türkiye 14 Mayıs seçimleri için geri sayıma devam ederken, Dolar Türk Lirası karşısında hükümet tarafından kurulan barajı yıkarak 19,3183 TL ile yeni bir rekor kırdı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...
ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları'nın faiz artırma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ise faizi sabit tutma kararları gölgesinde geçen hafta Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam eden döviz ve değerli metaller yeni haftada yükselişini sürdürüyor.
Dolar kuru sabah saat 08:30 itibariyle AK Parti iktidarı tarafından kurulan 19 TL barajını yıkıp 19,3183 TL seviyesine yükselerek rekor tazeledi.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.
Bitcoin 27 bin 612 Dolar'dan, Ethereum ise 1.793 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Brent petrolün varil fiyatı da 78,39 Dolar'dan işlem görüyor.
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