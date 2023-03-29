Dolar barajı yıktı, yeni rekoru kırdı! Altın da yükselişte

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için geri sayıma devam ederken, Dolar Türk Lirası karşısında hükümet tarafından kurulan barajı yıkarak 19,3183 TL ile yeni bir rekor kırdı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

ABD, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları'nın faiz artırma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ise faizi sabit tutma kararları gölgesinde geçen hafta Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam eden döviz ve değerli metaller yeni haftada yükselişini sürdürüyor.

Dolar kuru sabah saat 08:30 itibariyle AK Parti iktidarı tarafından kurulan 19 TL barajını yıkıp 19,3183 TL seviyesine yükselerek rekor tazeledi.

İşte piyasalarda son durum: Dolar, Euro ve Sterlin Güne 19,3183 TL seviyesinden başlayarak yeni bir rekora imzasını atan Dolar 19,10 TL'den, Euro 20,72 TL'den, Sterlin 23,56 TL'den, Japon Yeni ise 14,60 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta Dolar 19,10 TL'den, Euro 20,72 TL'den, Sterlin 23,56 TL'den, Japon Yeni ise 14,60 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş

Ons altın 1.967 Dolar'dan, Gram altın 1.208 TL'den, Çeyrek altın 2.016 TL'den, Cumhuriyet altın 8.300 TL'den,

Gram Gümüş ise 14,25 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 1.967 Dolar'dan, Gram altın 1.208 TL'den, Çeyrek altın 2.016 TL'den, Cumhuriyet altın 8.300 TL'den, Gram Gümüş ise 14,25 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.





Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 27 bin 612 Dolar'dan, Ethereum ise 1.793 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 78,39 Dolar'dan işlem görüyor.