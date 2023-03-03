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Dolar barajı zorluyor, altın yükselişe geçti

Dolar barajı zorluyor, altın yükselişe geçti
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Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamları sonrasında başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere para ve değerli metallerde ibre yukarı döndü. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 22 bin 365 Dolar'dan başlayan Bitcoin 22 bin 357 Dolar'dan, 
1.570 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.565 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 84,58 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,29 Dolar'dan işlem görüyor.  

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