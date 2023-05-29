Dolar bir rekor daha kırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle noktalanan seçim sürecinin ardından ilk iş gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin zirvedeki seyri devam ediyor. İşte 29 Mayıs Pazartesi itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur oylaması sonuçlarına göre AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet'inin 13'üncü Cumhurbaşkanı olarak bir kez daha seçildi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin noktalanmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği para ve değerli metaller piyasalarında ise Türk Lirası karşındaki zirve seyri sürüyor. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı.

Erdoğan: Yatırım ve istihdam odaklı üretim ekonomisi tasarlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrasın Külliye'de yaptığı balkon konuşmasında ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı fiyat artışları sıkıntılarını gidermek, refah kaybını gidermek önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır" dedi ve güven ve istikrar vurgusu yaparak, "Güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), 23 Mayıs Salı günü 720 baz puana kadar yükselerek 7 ayın zirvesini görürken, cuma günü 667 baz puana kadar geri çekildi.

Türk Lirası Dolar karşısında seçimlerin ilk turu öncesine göre yüzde 2,1 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 5,9, yılbaşından bugüne ise yüzde 6,4 kayıp yaşadı. TL’nin son dönemdeki yataya yakın seyrine rağmen son 5 yıllık kayıp ise yüzde 80 seviyesinde.

Öte yandan analistler, dolarda yükseliş potansiyelinin devam ettiğini ve alınacak aksiyonların kurun seyrinde belirleyici olacağını kaydetti. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalarda gözler, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara çevrildi. Uzmanlar, bu yöndeki haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.

Geçen hafta rekor üstüne rekor gelmişti

Dolar/TL, geçtiğimiz hafta pazartesi günü ( 22 Mayıs Pazartesi ) tarihinde ilk kez 20 TL'nin üzerini görmüştü. Euro/TL ise rekor seviyesini, yine 22 Mayıs pazartesi günü 22,2751 TL'ye taşımıştı.

Kripto paralarda yeni ralli beklentisi

Ayrıca piyasa analistleri piyasadaki olumlu havanın doğrudan ABD borçlanma tavanı konusunda anlaşmazlığın çözülmesinden kaynaklı olduğunu belirterek, borçlanma tavanı anlaşması sonrası yatırımcıların risk iştahının artabileceğine vurgu yaparak Bitcoin fiyatında yeni bir yukarı hareketin mümkün olduğunu belirtiyor.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Haftanın ilk işlem gününde güne 20 TL'den başlayan Dolar 20,09 TL 'den,

21,49 TL'den başlayan Euro 21,60 TL 'den,

24,96 TL'den başlayan Sterlin 24,89 TL 'den,

14,29 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,38 TL 'den işlem görüyor. Cuma günü Dolar 19,99 TL'den, Euro 21,46 TL'den, Sterlin 24,88 TL'den, Japon Yeni ise 14,29 TL'denişlem görmüştü. Altın ve gümüş Haftanın ilk işlem gününde güne 1.945 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.946 Dolar 'dan,

1.251 TL'den başlayan Gram altın 1.257 TL 'den,

2.267 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.207 TL 'den,

9.317 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.079 TL 'den,

14,94 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,99 TL 'den fiyatlanıyor.



Cuma günü Ons altın 1.950 Dolar'dan, Gram altın 1.254 TL'den, Çeyrek altın 2.289 TL'den, Cumhuriyet altın 9.400 TL'den, Gram Gümüş ise 14,95 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. ABD'de borç limiti konusunda prensipte anlaşmaya varıldığının duyurulmasının ardından Bitcoin fiyatı iki haftanın en yüksek seviyesi olan 28 bin 395 dolara kadar yükseldi.

Güne 27 bin 919 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 909 Dolar'dan,

1.897 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.901 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 77,61 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 76,48 Dolar'dan işlem görüyor.