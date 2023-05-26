Dolar bir yeni rekor daha kırdı!

Türk Lirası karşısında yükselişine devam eden ABD Doları haftanın ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi son işlem gününde 20.47 ile tüm zamanların zirvesini gördü. İşte 26 Mayıs Cuma itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur oylaması öncesindeki son işlem gününde piyasalardan yine bir "rekor" haberi geldi.

ABD Doları bugün sabah saatlerinde serbest piyasada 20,47 TL ile Cumhuriyet tarihinin zirvesini gördü. Serbest piyasada haftalardır 20 TL’nin altında olan dolar/TL kuru, Kapalıçarşı’da seçim öncesi dönemde 23-24 TL’lere yaklaşan fiyatlar görülmüş, bankalararası piyasada da 22 TL’nin üzerinde işlemler gerçekleşiyordu.

Kapalıçarşı’da 21 liranın üzerinde fiyatlanan dolar kuru, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan önceki son işlem gününde bankalararası piyasada 20 lira seviyesine ulaştı. Ancak dolar/TL, saat 13.00 itibarıyla yeniden 20 lira seviyesinin üzerine çıkarak 20,0020 seviyesinden fiyatlandı. Kapalıçarşı'da ise dolar kuru 21,00 seviyesinden işlem gördü. Türkiye'nin en büyük bankalarında ise dolar/TL’nin yaklaşık 21,50 seviyelerinin altında alınamaması dikkat çekti.

Öte yandan bankacılar döviz talebinin yanısıra bankalardan nakit döviz çıkışının da arttığına dikkat çekmeye başladılar.

Türk Lirası Dolar karşısında seçimlerin ilk turu öncesine göre yüzde 2,1 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 5,9, yılbaşından bugüne ise yüzde 6,4 kayıp yaşadı. TL’nin son dönemdeki yataya yakın seyrine rağmen son 5 yıllık kayıp ise yüzde 80 seviyesinde.

Dolar/TL, Kapalıçarşı’da 21,30 seviyesinde bulunuyor. Bankadan dolar almak istediğinizde ise kur 21,85’e kadar çıkıyor.

Ayrıca rezerv yeterliliği piyasalarda en önemli endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Net uluslararası rezervler geçen hafta 2.48 milyar dolar daha azalarak 2002'den beri ilk defa eksiye düştü. Yıl başından bu yana toplam rezervlerde kaydedilen düşüş, altın satışlarının da etkisiyle 19 Mayıs'a kadar 27.2 milyar dolara ulaştı. Seçimlerin öncesindeki hafta toplam rezerv kaybı 9 milyar dolar olmuş bankacılar tarihi bir döviz talebi olduğuna dikkat çekmişlerdi. Altın rezervleri ithalat kısıtlarıyla beraber kullanılmaya daha belirgin başladığı dönem olan nisan sonundan bugüne 10.6 milyar dolar gerilemiş oldu.

KKM rekor kırdı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında artış serisi sürerken, KKM'de biriken tutar ise yeni bir rekor kırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, KKM’de biriken tutar 18 Mayıs ile biten haftada 2 trilyon 346 milyar liradan 2 trilyon 398 milyar liraya çıktı. Böylelikle KKM hesaplarında 6 Ocak’tan bu yana artış kesintisiz devam etti.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Haftanın ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesi son işlem gününe 20,47 TL'den başlayan Dolar 19,99 TL 'den,

21,46 TL'den başlayan Euro 21,46 TL 'den,

24,75 TL'den başlayan Sterlin 24,88 TL 'den,

14,31 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,29 TL 'den işlem görüyor. Dün Dolar 19,93 TL'den, Euro 21,45 TL'den, Sterlin 24,66 TL'den, Japon Yeni ise 14,33 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Haftanın ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesi son işlem gününe 1.948 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.950 Dolar 'dan,

1.252 TL'den başlayan Gram altın 1.254 TL 'den,

2.269 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.289 TL 'den,

9.303 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.400 TL 'den,

14,75 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,95 TL 'den fiyatlanıyor.



Dün Ons altın 1.945 Dolar'dan, Gram altın 1.246 TL'den, Çeyrek altın 2.269 TL'den, Cumhuriyet altın 9.303 TL'den, Gram Gümüş ise 14,65 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 26 bin 433 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 604 Dolar'dan,

1.808 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.822 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 76,15 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 77,11 Dolar'dan işlem görüyor.