Dolar da, Euro da, altın da durmuyor

ABD Merkez Bankası FED'in son 28 yılın rekor faiz artış kararına imza atmasına rağmen Dolar/TL kurunda beklenen geri çekilme gelmedi. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

ABD Merkez Bankası FED tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. ABD’de tüketici enflasyonunun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla beraber 75 baz puan faiz artışı gerçekleşti. 75 baz puan faiz artışı, 28 yılın en sert faiz artışı oldu. Fed son olarak 1994 yılında 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmişti.

FED'in bu tarihi faiz kararı sonrası pek çok ülkenin parası dolar karşısında kaybettiği değerin yaralarını sarmaya başlarken, dolar kurunda Türk Lirası'na karşı beklenen düşüş gelmedi.

Fed'in bu yıla ilişkin enflasyon tahmini yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye çıktı. ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 2,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldü. Fonlama oranına ilişkin medyan beklenti 2022 için yüzde 1,9'dan yüzde 3,4'e, 2023 için yüzde 2,8'den yüzde 3,8'e ve 2024 için yüzde 2,8'den yüzde 3,4'e yükseldi.

Fed'in faiz artırımı Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan piyasalardan ciddi para çıkışlarına sebep olurken, Fed'in "doların patronu" olması sebebiyle alınan kararlar tüm dünyadaki dolar arzını önemli ölçüde etkiliyor.

Doların faizinin artması ve arzının düşerek değerinin yükselmesi, Türkiye gibi yüksek döviz ihtiyacı olan ülkelerin cari açığını ve borçlanmayı finanse etmesini daha pahalı hale getiriyor.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,29 TL'den başlayan Dolar 17,32 TL'den, 18,13 TL'den başlayan Euro 18,06 TL'den, 21,08 TL'den başlayan Sterlin ise 21,10 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 17,28 lira, avronun satış fiyatı ise 18,02 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.817 Dolar'dan, Gram altın 1.012 TL'den, Çeyrek altın 1.627 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.694 TL fiyatıyla işlem görüyor.

Altın fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 10 ile 20'lik farkla işlem görüyor.





Gümüş ise 11,93 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar



Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 21 bin 125 dolar, Ethereum ise bin 114 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 119,23 dolardan işlem görüyor. Dün 121,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 118,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 119,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 116,19 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arz daralması ve yaz seyahat döneminin neden olduğu talep toparlanması ile Çin'de Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerin gevşetilmesi etkili oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükselttiğini açıklamasının ardından ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve petrol talebinin düşeceği yönündeki endişeler ise fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtladı.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış da ülkede talebin düşük seyrettiği algısıyla fiyatların yukarı yönlü hareketini yavaşlatıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 418 milyon 700 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 700 bin varil (yüzde 0,3) düşüşle 217 milyon 500 bin varil oldu.

Brent petrolde teknik olarak 119,83 ile 120,39 dolar aralığının direnç, 118,92 ile 118,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.