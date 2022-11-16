Dolar durdu, Euro, altın, Sterlin ve Yen uçuyor

Piyasalar Türk Lirası bazında zirvedeki sörfünü sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

ABD Doları, Euro ve Japon Yeni Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyrini sürdürürken, altın fiyatları da son 8 ayın zirvesine oturdu.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun tepe yaptığına yönelik güçlenen beklentilere karşın artan jeopolitik risklerle karışık seyrediyor.

Rusya-Ukrayna savaşının çevre ülkelere de sıçrayabileceği endişesi risk iştahını negatif etkiliyor.

Dolar endeksi, beklentilerin altında gelen ABD ÜFE verisine rağmen, Polonya'ya düşen füze sonucunda yatırımcıların risk odaklı varlıklardan uzaklaşarak güvenli liman arayışına girmesiyle dengelendi.

Fed’in para politikasında şahinliğini kaybedeceğine dair beklentilerin artmasıyla dolardaki değer kaybı hızlanmış ve dolar endeksi üç ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

Dün açıklanan ABD üretici enflasyonu verisi de, Fed’in gelecek dönemlerde daha az şahin bir duruş sergileyebileceği yönündeki beklentileri destekledi. Ayrıca, ülkede enflasyonun zirve yaptığına dair iddiaları da artırdı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,60 TL'den başlayan Dolar 18,61 TL'den,

19,31 TL'den başlayan Euro 19,439 TL'den,

22,10 TL'den başlayan Sterlin 22,15 TL'den,

13,30 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,34 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,61 lira, euronun satış fiyatı ise 19,35 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.775 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.783 Dolar'dan,

1.061 TL'den başlayan Gram altın 1.067 TL'den,

1.707 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.716 TL'den,

7.023 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.060 TL'den,

12,89 TL'den başlayan Gümüş ise 13,17 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

güne 16.903 Dolar'dan başlayan Bitcoin 16.683 Dolar'dan,

1.256 Dolar'dan başlayan Ethereum 1.219 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 93,27 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 94,12 Dolar'dan işlem görüyor.

Motorinin ardından benzine de indirim geliyor

Uluslararası ürün fiyatları ve Dolar/TL kurunda yaşanan oynaklığın etkisiyle benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki zam yağmuru hız kesmeden devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatının 93 dolara kadar inmesi ve ABD'den gelen enflasyon verilerin düşüşe geçmesi ile birlikte akaryakıtta indirim gelmeye başladı. Güne 93,27 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 93,31 Dolar'dan işlem görüyor.

Motorine gelen 1,56 TL'lik indirimin ardından bu kez de benzine 77 kuruş indirim geliyor.

Benzine 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim bekleniyor. Dün 1,56 lira indirim gelen motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

2022 yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

Son zam geçen ay başı gelmişti

Son olarak 3 Kasım 2022 Perşembe gününü 4 Kasım 2022 Cuma gününe bağlayan gece, benzin fiyatına 1 lira 31 kuruş, otogaza 49 kuruş zam gelmişti. Akaryakıt zammı 4 Kasım 2022 Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansımıştı.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22.70 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,80 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

İstanbul Avrupa Yakası:



İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22.69 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,78 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,80 TL

Ankara:

Ankara'da benzin litre fiyatı 22.85 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,91 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.79 TL

İzmir:

İzmir'de benzin litre fiyatı 22.86 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,94 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.