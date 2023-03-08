Dolar, Euro, altın... FED piyasaları karıştırdı!

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere para ve değerli metaller FED Başkanı Jerome Powell'dan gelen açıklamaların ardından sarsıldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının merkez bankası politika yapıcılarının beklediğinden daha yüksek seviyelere çıkabileceğini açıkladı. Enflasyonun 2022'nin sonlarında gösterdiği yavaşlamayı tersine çevirdiğini gösteren verilere atıfta bulunan merkez bankası lideri, önümüzdeki dönemde daha sıkı para politikası uygulanma ihtimalinin hala masada olduğunu belirtti. Powell ayrıca son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini belirterek, "Bu durum, faiz oranlarının nihai seviyesinin muhtemelen daha önce beklenenden daha yüksek olacağını gösteriyor." dedi.

Powell'ın konuşması ayrıca piyasaların genel olarak Fed'in ekonomiyi bir resesyona sürükleyebileceği endişelerinin olduğu bir dönemde geldi. Powell'ın açıklamalarının ardından ise küresel piyasalarda risk iştahı düşerken, risk odaklı varlıklarda satışlar hızlandı.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,92 TL'den başlayan Dolar 18,92 TL 'den,

19,92 TL'den başlayan Euro 19,93 TL 'den,

22,36 TL'den başlayan Sterlin 22,38 TL 'den,

13,73 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,75 TL 'den işlem görüyor.

Dün kapanışta Dolar 18,92 TL'den, Euro 20,07 TL'den, Sterlin 22,44 TL'den, Japon Yeni ise 13,83 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş



Güne 1.810 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.812 Dolar 'dan,

1.101 TL'den başlayan Gram altın 1.102 TL 'den,

1.770 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.773 TL 'den,

7.285 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.294 TL 'den,

12,16 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 12,19 TL'den fiyatlanıyor.