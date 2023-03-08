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Dolar, Euro, altın... FED piyasaları karıştırdı!

Dolar, Euro, altın... FED piyasaları karıştırdı!
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Dün ABD Merkez Bankası FED Başkanı Powell'dan gelen faiz artışlarına beklenenden de yüksek seviyede devam açıklamasının ardından Dolar 18,90 barajını aşarken, altın fiyatları sert geri çekildi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 22 bin 39 Dolar'dan başlayan Bitcoin 21 bin 982 Dolar'dan, 
1.557 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.552 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 83,57 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,50 Dolar'dan işlem görüyor.  

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