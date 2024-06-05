Dolar, Euro, altın, gümüş, Bitcoin... Piyasalar yerinde sayıyor

Piyasalarda başta Dolar ve Euro olmak üzere dövizin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki yatay seyri sürüyor. devam ederken, altın fiyatlarında düşüş sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

31 Mart yerel seçimlerinin ardından zirvede sıkışıp kalan döviz kurunun Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyri altın fiyatlarındaki geri çekilme bugün de devam ediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasının soğuduğu şeklinde yorumlanan sinyallere karşın karışık bir seyir izlenirken, bugün ADP özel sektör istihdamı verıileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Uzun bir süredir ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına ilişkin belirsizlik varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, son açıklanan verilerin ardından bankanın bu yıl faiz indirimine gitme ihtimaline kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Analistler, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentileri desteklediğini ifade ederek, bugün ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerinin bankanın gelecekte atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini dile getirdi.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,58 TL'den başlayan Dolar 32,52 TL'den,

35,49 TL'den başlayan Euro 35,41 TL'den,

41,63 TL'den başlayan Sterlin 41,56 TL'den,

20,96 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,82 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,57 TL'den, Euro 35,49 TL'den, Sterlin 41,70 TL'den, Japon Yeni ise 21,05 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 340 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 333 Dolar'dan,

2 bin 453 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 441 TL'den,

3 bin 992 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 992 TL'den,

16 bin 384 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 384 TL'den,

31,20 TL'den başlayan Gümüş ise 30,97 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 320 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 420 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 992 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 384 TL'den, Gümüş ise 30,76 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 71 bin Dolar'dan başlayan Bitcoin 70 bin 896 Dolar'dan,

3 bin 787 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 802 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 77,43 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 77,30 Dolar'dan işlem görüyor