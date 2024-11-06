Dolar, Euro, altın, gümüş ve kripto paralar Trump'ı böyle karşıladı

ABD'de Donald Trump ile Kamala Harris arasındaki başkanlık seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump seçimi kazanarak ABD'nin 47'nci başkanı oldu. ABD'de Trump'ın bu zaferi piyasalarda da yankı buldu. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Tüm dünya gözünü ABD'deki başkanlık seçimlerine çevirmişken, piyasalarda da hareketli bir gün yaşanıyor.

ABD'de halk, bugün 47. başkanını seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00'de başladığı ülkede, seçmenler Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında seçimini yaptı.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris’in karşı karşıya geldiği kritik seçim için oy verme işlemi doğu eyaletlerinde 5 Kasım günü TSİ 14.00'te başladı.

ABD Başkanlık seçimlerinde sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlandı.

4 yıl aradan sonra bir kez daha ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Donald Trump, seçim merkezine gelerek kürsüye çıktı ve bir zafer konuşması yaptı.

ABD'de başkanlık seçimlerinden gelen resmi olmayan sonuçların gölgesinde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem yabancı para birimleri hem de değerli metaller Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürüyor..

Özellikle Trump'ın seçimde üstünlük sağlayabileceği beklentisiyle Bitcoin'in fiyatındaki yükseliş dikkati çekti. Kripto veri platformu VeloData'nın CEO'su ve kurucusu Fredrick Collins, “Bunun nedeni ilk rakamların Trump için iyi görünmesi olmalı. Bitcoin bence bu gece seçim işlemi yapmak için en iyi araçlardan biri. Nispeten likit ve sonuca çok bağlı. Dolayısıyla fiyattaki herhangi bir artışın Trump'ın kazanma ihtimalindeki artışa bağlı olduğunu varsaymak oldukça güvenli” değerlendirmesini yaptı.

Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde başta Çin mallarına olmak üzere yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken; Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması gibi genel olarak Joe Biden yönetiminin devamı niteliği taşıyan politikalar izlemeyi planlıyor.

Trump yarışı önde götürürken, yatırımcılar da Fed’e yönelik beklentilerini yeniden revize etti.

Buna göre Fed'in politika faizini bu hafta ve aralık ayında politika çeyrek puan daha düşüreceğine dair pozisyon almaya devam eden yatırımcılar, 2025'in ilk yarısında sadece iki indirim daha yapılarak faiz oranının yüzde 3,75-yüzde 4 aralığına getirileceğini tahmin etti.

Analistler, Trump'ın başkan seçilmesi halinde izleyebileceği politikalara ilişkin beklentilerin varlık fiyatlarına yansıdığını kaydederek, piyasalarda bugün oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Analitik firma Exante'nin CEO'su Jens Nordvig, yapılan analizlerin piyasanın tahvillerde ve dolarda Trump’ın zaferini fiyatlamaya başladığını ifade etti. Seçim sonuçları ABD kurumları ve ekonomisi üzerinde önemli etkilere yol açabilecek bir sürece işaret ediyor.

Trump'ın ekonomik politikalarının piyasaları şekillendirmesi beklenirken seçime yönelik güven artışı da gözlemlendi. Özellikle ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçilerin üstünlüğü sağlaması, Kongre’nin en az bir kanadında hakimiyet kuracaklarına dair beklentileri güçlendirdi. Bu durum, özellikle banka hisselerinde yükselişe yol açtı. Tokyo'da banka hisseleri yüzde 4,4 artarken, Avustralya’da da olumlu bir performans sergilendi. Trump’ın zaferine yönelik güvenin artmasıyla Meksika pesosu iki yılın en düşük seviyesine gerilerken, Euro da Trump’ın Avrupa’ya yönelik tarifelerle karşılık verebileceği endişesiyle değer kaybetti. Bitcoin ise kripto para düzenlemelerinde daha esnek politikaların beklentisiyle rekor seviyeye ulaştı.

Özellikle New York’taki Cumhuriyetçi Parti destekçileri seçim sonuçlarını büyük bir coşkuyla karşılarken, seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle piyasaların daha net bir yön kazanacağına dair iyimser bir hava oluştu.

İşte piyasalardaki son durum:

Döviz kurları

Güne 34,27 TL'den başlayan Dolar 34,26 TL'den,

36,78 TL'den başlayan Euro 36,74 TL'den,

44,10 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 44,10 TL'den,

22,28 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,24 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 34,3490 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 37,5010 lira olmuştu.

Değerli metaller

Güne 2 bin 717 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 699 Dolar'dan,

3 bin 11 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 981 TL'den,

5 bin 102 TL'den başlayan Çeyrek altın 5 bin 41 TL'den,

20 bin 3 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 818 TL'den,

35,49 TL'den başlayan 35,08 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasası

Güne Bitcoin 72 bin 425 Dolar'dan başlayan Bitcoin 74 bin 267 Dolar'dan,

2 bin 558 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 628 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Güne 73,75 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 74,53 Dolar'dan işlem görüyor.