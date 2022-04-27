Dolar, Euro, altın, kripto... Piyasalarda gergin seyir sürüyor

Bayram tatiline geri sayım başlarken, piyasalardaki gergin seyir devam ediyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgaline yönelik gelişmeler takip edilirken analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, enflasyonist baskılar, jeopolitik riskler ve Çin ekonomisine ilişkin endişeler devam ederken, merkez bankalarının sıkı para politikaları neticesinde oluşacak yüksek faiz ortamının küresel ekonomiye etkilerinin daha sert olabileceğini görüşlerinin arttığını söyledi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Mart'ta 700 baz puanı aşarak rekor seviyeye yükseldikten sonra gerilemişti.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,80 TL'den başlayan Dolar 14,81 TL'den, 15,78 TL'den başlayan Euro 15,71 TL'den, 18,66 TL'den başlayan Sterlin ise 18,59 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,80 lira, avronun satış fiyatı ise 15,77 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Onsu 1.901 dolar olan altında, gram altın 904/905 TL, çeyrek altın 1.454/1.455 TL, Cumhuriyet altını ise 5.988/5.989 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,22 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 739, Ethereum 2 bin 876 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları

Rus enerji şirketi Gazprom’un Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz akışını durduracağını açıklaması petrol fiyatlarını yükseltti. Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı dün yüzde 3.2 yükseliş sonrası bugün de artışını sürdürdürerek 102 doları aştı.